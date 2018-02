Simona Halep a anunțat noul său sponsor tehnic

Simona Halep a anunțat în această dimineață că a semnat contractul cu Nike, care astfel a devenit oficial noul său sponsor tehnic, la 43 de zile de la expirarea parteneriatului cu Adidas, celălalt producător gigant de echipament sportiv.



După ce s-a antrenat în ultimele zile în echipamente Nike, Simona Halep a spulberat în această dimineață orice dubiu și a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu firma americană, scrie Gsp.

Halep a postat o fotografie cu ea în echipamentul noului sponsor și motto-ul companiei "Just do it", împreună cu mesajul "Tocmai am făcut-o".

"E cea mai bună decizie pe care o puteam lua. Sunt cele mai frumoase haine pe care le puteam purta și sunt foarte mulțumită de condițiile financiare ale înțelegerii", a spus Simona Halep la Digisport, la plecarea către Doha.

Tennis World USA scrie că Halep va încasa peste 2 milioane de dolari pe an prin contractul cu Nike, cu 800.000 de dolari mai mult decât primea de la Adidas. Roger Federer, Rafa Nadal, Serena Williams și Maria Sharapova sunt doar câteva dintre numele mari din tenis care au contract cu brandul american.