Simona Halep afirmă că joacă la Roma un tenis mai bun decât la Madrid

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a declarat, vineri, că joacă la turneul WTA de la Roma un tenis mai bun decât a făcut-o la Madrid, unde a câştigat titlul săptămâna trecută.



''La Madrid pot spune că nu am jucat cel mai bun tenis al meu, dar restul, atitudine, jocul de picioare, emoţiile, au fost la un nivel înalt, aici (la Roma) simt că joc un tenis mai bun, dar am mai puţină energie, deoarece am jucat atât de multe meciuri, dar mă simt cel mai bine în acest an. Vreau să păstrez această stare, chiar dacă voi pierde, chiar dacă voi câştiga, nu e uşor, ştiu asta, dar trebuie să am grijă şi de corpul meu'', a afirmat Simona Halep după ce a învins-o pe estoniana Anett Kontaveit cu 6-2, 6-4 şi s-a calificat în semifinale la Roma.



''A fost un meci bun, dar cred că aş fi putut termina mai repede, însă am ratat o minge scurtă şi am căzut un pic psihic. Ea şi-a schimbat un pic jocul, a fost mai puternică, a revenit timp de câteva ghemuri şi a jucat foarte bine. E foarte puternică, dar ştiam că dacă o împing în spate şi lovesc mingea un pic mai înalt o deranjează. Cred că am stat bine în meci, dar am ratat câteva mingi scurte. Nu a fost o zi bună pentru mine la fileu, dar am fost puternică din spatele terenului'', a comentat Halep meciul său cu Kontaveit.



''Cred că a fost cel mai bun meci al meu aici, sunt foarte mulţumită că pot să continui să câştig şi să joc la cel mai înalt nivel al meu după ce am luat un titlu. Nu e deloc simplu. Mă simt bine, am jucat bine şi am avut o atitudine bună pe teren'', a adăugat românca.



Simona a recunoscut că se simte obosită după şase meciuri jucate la Madrid şi trei la Roma: ''Mă simt un pic obosită, e normal. Cu fiecare zi sunt tot mai obosită, dar victoriile îmi ridică moralul, mă ţin motivată''.



Legat de adversara din turul următor, Simona Halep a comentat: ''Va fi o semifinală şi toată lumea încearcă să dea maximum, nimeni nu are nimic de pierdut. Ştiu că Bertens joacă diferit, loveşte plat şi puternic, aşa că va trebui să o fac să alerge''.



Halep a făcut o radiografie a turneelor importante pe zgură, Madrid, Roma şi Roland Garros: ''Madridul este cel mai bun loc unde pot juca tenis, deoarece este la altitudine, iar mingea zboară diferit, aici (la Roma) e cald şi asta mă ajută, mă simt foarte bine pe teren, iar la Paris sper să nu plouă, anul trecut a fost rău, iar mingea era mai mare, nu am putut face mare lucru împotriva Samanthei (Stosur). Mă simt bine la aceste turnee, terenurile au acelaşi tip de zgură şi poate de aceea joc cel mai bun tenis al meu''.



Simona a vorbit şi despre schimbarea sa de atitudine în joc: ''Înainte aş fi rupt o rachetă după atâtea mingi scurte ratate, acum îmi spun că e doar un punct şi să încerc data viitoare să fac mai bine, asta e mentalitatea mea acum''.



Halep (4 WTA) a jucat de trei ori cu Kiki Bertens (20 WTA), bilanţul fiind de 2-1 în favoarea sa, însă singurul eşec s-a înregistrat pe zgură. Halep s-a impus în 2010, în sferturile turneului ITF de la Torhout (Belgia, 100.000 dolari), cu 7-6 (2), 6-2, Bertens a învins în 2012, în semifinale la Fes (Maroc), cu 6-3, 6-4, iar Simona a câştigat ultimul duel, în 2016, la Wimbledon, în turul al treilea, cu 6-4, 6-3.

AGERPRES