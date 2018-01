Simona Halep: E prea mult să mă gândesc la un titlu de Mare Șlem în acest moment

Desigur, este formidabil să încep anul cu un trofeu, dar e prea mult să gândesc la un titlu de Mare Şlem în acest moment", a declarat jucătoarea română de tenis Simona Halep, liderul mondial, citată de Reuters după ce a câştigat sâmbătă turneul WTA de la Shenzhen (China).



După ce a învins-o în finală pe deţinătoarea trofeului, Katerina Siniakova (Cehia), cu 6-1, 2-6, 6-0, Simona Halep a mai afirmat: "Noi am avut azi un meci mare. Eu am încercat totul ca să câştig... Încerc doar să mă bucur de acest moment, deşi este puţin diferit în sală. Nu este uşor, dar noi ne-am făcut datoria şi sunt bucuroasă că am putut să câştig primul meu trofeu în acest an". Halep nu mai triumfase în nicio competiţie de la Madrid, în luna mai.



Acest succes face ca sportiva de 26 de ani, care nu a câştigat până acum niciun turneu de Mare Şlem, să fie văzută printre favorite la Australian Open, care începe pe 15 ianuarie.



"Iau pur şi simplu turneele unul după altul şi desigur voi da totul în fiecare meci pe care-l voi juca şi visul meu este să câştig un turneu de Mare Şlem", a spus Halep.



Ea s-a impus la Shenzhen şi în proba de dublu, unde a făcut pereche cu Irina Begu. Ele au trecut în finală cu 1-6, 6-1, 10-8 de cehoaicele Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova.



Halep şi ucraineanca Elina Svitolina, învingătoare sâmbătă la Brisbane, au arătat că sunt în formă înainte de Australian Open, la care americanca Serena Williams, deţinătoarea titlului, nu va participa, scrie Reuters.

