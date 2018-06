Super! Victoria Simonei Halep la Roland Garros, omagiată pe panourile publicitare din București

Cea mai bună jucătoare de tenis a momentului, Simona Halep, a revenit în România cu primul său trofeu de Grand Slam din carieră. Toată România a așteptat-o acasă pe frumoasa campioană pentru a o felicita pentru performanța sa extraordinară de la Roland Garros.

O inițiativă superbă și demnă de tot respectul îi încântă în aceste zile pe bucureșteni, întreaga Capitală fiind presărată cu panouri, de pe care au dispărut reclamele plătite pentru a face loc mesajelor de mulțumire și de felicitare către Simona Halep.

Această inițiativă aparține companiei de panotaj publicitar United Media. ”Simona Halep contribuie zilnic la scrierea istoriei sportului românesc. Performanțele sale sunt extraordinare și aduc fericire în casele a sute de mii de oameni. Mesajul nostrum pentru ea este simplu dar profund: ”Mulțumim, Simona!”, a arătat Claudiu Motoc, antreprenor și om de publicitate

Și blogger-ul Marian Costache (dr Like) se întreba în același timp pe platforma sa când industria de publicitate din România va lua exemplul celei din SUA. ”Panoul uriaș din Madison Square Garden, New York, + mesajul ”You never forget your first” rămâne un moment ce ar trebui egalat și de industria de publicitate din România”, scrie blogger-ul pe www.invent.ro, năzuința sa fiind împlinită, probabil chiar în același timp în care scria despre ea.