Tiger Woods prins drogat cu 5 medicamente

Tiger Woods, fostul lider mondial al golfului, avea cinci medicamente în sânge când a fost găsit adormit la volanul maşinii sale, parcată la marginea unei autostrăzi, la sfârşitul lui mai, potrivit rezultatelor testului, publicate luni, anunţă AFP.



Pe 29 mai, americanul cu 14 titluri de Mare Şlem a fost găsit dormind la volanul maşinii sale, cu motorul şi farurile aprinse, la marginea unei autostrăzi. Raportul toxicologic publicat luni de şeriful din comitatul Palm Beach, în California, a demonstrat că fosta vedetă a golfului era atunci sub influenţa a cinci medicamente.



Testul de urină la care Woods la care a trebuit să se supună, a arătat mai ales prezenţa hidrocodonului, un analgezic pe bază de opiu vândut sub numele de Vicodin, dar şi a hidromorfonului, alt analgezic puternic, sau a alprazolamului, un antidepresiv cunoscut sub numele de Xanax.



Celelalte două molecule decelate sunt zolpidem, un somnifer vândut sub numele de Ambien, şi THC, un component chimic al marijuanei.



"Aşa cum am mai spus-o, am primit susţinerea profesioniştilor pentru a-mi lua medicamentele. De curând însă am încercat să-mi tratez singur durerile la spate şi problemele cu somnul, iar acum îmi dau seama că a fost o greşeală să o fac fără asistenţă medicală", a declarat luni Woods.



Pe 9 august, sportivul de 41 de ani a pledat nevinovat la acuzaţia că a condus sub influenţa unei substanţe interzise. Potrivit ziarului New York Post, Woods va pleda vinovat, pe 25 octombrie, pentru conducere periculoasă şi va accepta o perioadă de probaţiune de 12 luni, urmând în acelaşi timp un program de reabilitare rezervat delincvenţilor rutieri după o primă infracţiune. De asemenea, el va fi nevoit să efectueze 50 de ore de muncă în folosul comunităţii.



Woods nu a mai participat la turnee de golf timp de 15 luni între 2015 şi 2016, din caza problemelor la spate. El a încercat revenirea în circuitul profesionist la sfârşitul anului trecut şi începutul acestui an, dar a fost nevoit să pună capăt sezonului din cauza unor noi dureri la spate.



La sfârşitul lui aprilie, Woods a fost operat la spate pentru a patra oară din 2014.



În cursul ultimelor două sezoane, Woods, fost nr.1 mondial pentru un timp record de 683 de săptămâni, nu a încheiat decât o singură dată în top 20 la puţinele turnee la care a participat.

