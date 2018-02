VIDEO - Moment istoric la ceremonia de deschidere a JO de iarnă

Moment istoric la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă din Coreea de Nord de la PyeongChang.

Echipele olimpice ale celor două Corei au defilat sub același drapel și același nume.

Cele două echipe au defilat pe un cântec popular folosit drept imn în perioada ocupației japoneze.

Huge cheers in the stadium at the PyeongChang Winter Olympics opening ceremony when the unified Korean team - simply called “Korea” in French, English and Korean - entered pic.twitter.com/FHZRz1S4V7