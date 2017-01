Andone, după plecarea lui Gnohere la Steaua: Nu e o pierdere mare pentru Dinamo, dacă rămânea aici juca la echipa a doua

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Ioan Andone, a declarat vineri seara, la finalul Galei AFAN, că plecarea francezului Harlem Gnohere la Steaua nu reprezintă o pierdere, precizând că şi dacă rămânea la gruparea alb-roşie acesta ar fi fost trimis să joace la echipa a doua până la vară, când îi expira contractul.



"Ne aşteptam să plece Gnohere, era în ultimele şase luni de contract. Oricum, în ultima perioadă nu-i mai stătea capul la noi. E decizia lui, i-o respectăm. Dacă clubul a considerat că e o oferta bună, eu ca antrenor am deja două soluţii. Până la urmă nu poţi să ţii un jucător împotriva voinţei lui. El la începutul sezonului a fost bun pentru noi. Trebuie să recunoaştem că a fost un jucător important, care a înscris şi a jucat bine, dar în ultimul timp nu ne-a mai ajutat. Gnohere nu e o pierdere mare pentru noi acum. Dacă eram la începutul anului, când a dat două goluri cu Astra, era altceva. Dar e un subiect închis pentru mine. Noi nu ne facem sânge rău. Dacă rămânea la noi era mai rău. Păi ce să fac cu el, îl dădeam la echipa a II-a. Pentru ce să mai contez pe el în retur? Nu îl am pe Popa? Păi nu bag jucătorul meu care are patru ani contract, de ce să bag un jucător căruia nu îi stătea capul la Dinamo? E un subiect închis", a spus Andone.



Acesta a menţionat că Gnohere va primi aproximativ acelaşi salariu la Steaua. "Cam aceiaşi bani care îi dă Steaua îi avea şi la noi, aşa ştiu eu. Dar Dănciulescu poate spune mai multe, că el a discutat contractul cu Gnohere. Gigi (n.r. - Gigi Becali) l-a contactat de foarte mult timp. El a spus că nu a discutat cu Gigi şi îl cred, dar a discutat prin intermediari. Dar e problema lui. El a venit astăzi la antrenament, nu mi-a spus că pleacă. A fost la antrenament, ne-am spus La Mulţi Ani, vroia să vorbească cu mine, dar nu am avut eu timp, că erau prea multe treburi de dimineaţă. După aia am înţeles că s-a dus la o întâlnire", a explicat tehnicianul.



Gnohere are un contracandidat important la Steaua, pe Denis Alibec, este de părere Andone. "Vom vedea dacă va fi un câştig pentru Steaua. O să vedem, depinde unde îl pune să joace Reghecampf. Depinde cu cine joacă în atac, dacă joacă cu două vârfuri. El are un mare contracandidat acolo, pe Alibec. Dacă va reuşi să joace cu Alibec împreună vor fi periculoşi, dacă nu, vom vedea", a afirmat Ioan Andone.



În pauza competiţională din această iarnă, Dinamo va transfera doi jucători. "Vor veni doi jucători, doi titulari, de asta am nevoie. Nu facem schimbări mari. Cernat nu ne-a refuzat încă, suntem în discuţii cu el. Iar Răduţ s-a dus la un alt club (n.r. - Lech Poznan), e decizia lui. Dănciulescu a vorbit cu el şi acum, şi în vară, dar jucătorii care nu-şi doresc să vină cu sufletul... Sunt unii care vin, profită de numele Dinamo, îşi fac un nume pe spatele lui Dinamo, stau o lună, două trei, dau cinci goluri şi pleacă. Nu ştiu dacă aşa a făcut Gnohere, o să vedem, nu vreau să se speculeze", a adăugat Ioan Andone.

Sursa - AGERPRES