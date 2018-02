Antun Palic: M-am întors pentru că mă simt ca acasă la Dinamo

Mijlocaşul croat Antun Palic, revenit în această pauză competiţională la Dinamo, a declarat, sâmbătă, în conferinţa de presă în care a fost prezentat oficial, că s-a întors deoarece se simte ca acasă la gruparea din Şoseaua Ştefan cel Mare.



"Fizic sunt bine, am început pas cu pas antrenamentele cu echipa. M-am întors la Dinamo pentru că am jucat aici doi ani şi m-am simţit bine. Cunosc echipa foarte bine şi mă simt ca acasă la Dinamo. Nu ştiu ce nu a mers pentru mine în Belgia (n.r. - la Mouscron)... aşa este fotbalul. A fost şi decizia antrenorului... oricum, pentru mine este un capitol încheiat", a spus el.



"Cred că pot să joc luni cu Chiajna, dar asta depinde de antrenor. Va fi un meci dificil, la fel ca ultimele trei pe care le-am jucat cu ei. Acum pentru noi fiecare meci este foarte important pentru a ne putea califica în play-off. Sezonul trecut cred că eram într-o situaţie mai grea în această perioadă, trebuia să câştigăm fiecare meci pentru a ne califica, dar acum intră în calcul şi rezultatele celorlalte echipe", a adăugat Palic.



Atacantul dinamovist Daniel Popa a declarat în aceeaşi conferinţă de presă că va încerca să marcheze în partida cu Concordia Chiajna, aşa cum a făcut-o în etapa precedentă în faţa formaţiei CS Universitatea Craiova. "Este un meci foarte important, trebuie să câştigăm cele trei puncte pentru a ne menţine acolo. Dacă o să intru, o să dau ce am mai bun din mine şi în acest meci. Nu pot să spun că e o presiune foarte mare, dar e clar că trebuie să mergem acolo să câştigăm. Noi suntem Dinamo, ei Chiajna. Chiar vrem să câştigăm", a menţionat el.



La rândul său, fundaşul Vlad Olteanu a afirmat că meciul de luni este unul esenţial pentru calificarea în play-off-ul Ligii I. "Partida de la Chiajna este esenţială pentru noi. Suntem foarte motivaţi, mergem acolo pentru a ne întoarce cu cele trei puncte", a precizat Olteanu.



Echipa de fotbal Dinamo întâlneşte, luni, de la ora 20,45, în deplasare, formaţia Concordia Chiajna, într-o partidă contând pentru etapa a 24-a a Ligii I.

