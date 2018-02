Budescu: „O să ne batem cu CFR până în ultima etapă”

Constantin Budescu consideră că egalul obținut a fost un „rezultat bun” și că s-au simțit absenţele lui Denis Alibec şi Harlem Gnohere.

"E bine că nu am pierdut, ţinând cont că am fost conduşi. Era bine dacă marcam şi golul doi, iar până la urmă e un rezultat bun. E bine că am înscris, dar mereu spun că e mai puţin important cine marchează, ci să câştigăm. Nu mai ştiu exact ce am făcut, o să mă uit mâine ce am făcut.

Da, e greu să joci cu CFR, e o echipă bună şi o să ne batem cu ei până în ultima etapă. În această seară am jucat fără ei (n.r. Alibec şi Gnohere), pentru că sunt atacanţi de careu şi avem nevoie de ei. Din păcate nu mai vine lumea la stadion pe nicăieri... poate se mai încălzeşte afară", a declarat mijlocaşul pentru DigiSport.