Burleanu (FRF) - Vom fi nevoiţi să colaborăm cu Gheorghe Popescu

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că va fi nevoit să colaboreze în cadrul proiectului de organizare a EURO 2020 în România cu fostul fotbalist Gheorghe Popescu, după ce acesta a fost numit în funcţia de consilier de stat al premierului Mihai Tudose.



"Vom fi nevoiţi să colaborăm cu Gheorghe Popescu atât timp cât vom avea nişte acte emise de Guvernul României. Aşteptăm această comunicare oficială ca să vedem de pe ce poziţii vom colabora. Vom vedea dacă domnul Popescu va fi membru al comitetului interministerial, unde probabil îl va reprezenta pe premier, sau va fi în grupul de lucru. Pentru asta e nevoie de o Hotărâre de Guvern. Deci aşteptăm ca nişte acte oficiale să fie emise. Dacă are rolul unui consilier atunci cred că o poate face foarte bine, în limitele managementului pe care le cunoaştem, dar ca şef al acestui proiect al României nu este posibil. Forul organizator este UEFA. Deci dacă ne dorim să avem un şef peste România care organizează EURO 2020 atunci acesta trebuie să nominalizat de UEFA. Întotdeauna, federaţia naţională, în cazul de faţă FRF, este interfaţa UEFA în România. Fiindcă acest dosar de candidatură a fost depus de FRF având în spate nişte garanţii guvernamentale", a spus el.



"Este decizia fiecărei persoane de a-şi alege consilierii. Cade în sarcina premierului să stabilească de ce persoane consideră că trebuie să fie consiliat. Aşteptăm o comunicare oficială pentru a vedea care va fi rolul domnului Gheorghe Popescu în tot acest angrenaj al organizării EURO 2020. În momentul de faţă avem două comisii naţionale. Avem un comitet interministerial care este condus de ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, unde sunt reprezentate 9 ministere şi unde FRF este parte. Apoi avem un grup operativ de lucru cu 7 membri, dintre care doi are FRF, apoi CNI, MTS, MAI şi aşa mai departe. Acest grup operativ de lucru este condus de unul dintre managerii federaţiei, Florin Şari, şi reprezintă interfaţa dintre organizarea EURO 2020 şi UEFA", a adăugat Răzvan Burleanu.



Preşedintele FRF susţine că în momentul de faţă România are un raport favorabil din partea UEFA în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor asumate pentru organizarea Campionatului European. "Federaţia Română de Fotbal are nişte angajamente precise, opt mai exact, iar şase dintre ele sunt deja îndeplinite. Primăria Capitalei are de asemenea un rol foarte important pentru că vorbim despre Arena Naţională unde am avut vizite din partea UEFA şi s-au primit recomandări de modernizare, iar lucrurile se află acum într-un ritm accelerat. Ca să înţelegeţi că lucrurile merg bine, în toată această perioadă am avut vizite de la UEFA, iar Bruxelles a pierdut organizarea EURO 2020 în detrimentul Londrei pentru că stadionul nu era gata. În timp ce la noi avem un raport favorabil", a precizat şeful FRF.



Întrebat dacă s-a simţit jignit de remarca primul ministru care a menţionat că are nevoie de un consilier care să ştie unde este sediul UEFA, Burleanu a răspuns: "În primul rând trebuie să clarificăm că sediul UEFA este la Nyon, nu la Zurich, pentru domnul premier. După aceea, niciun reprezentant al Guvernului nu se va deplasa la Nyon pentru a discuta cu UEFA. Noi avem nişte angajamente luate şi avem vizite periodice din partea UEFA. Menţionez că forul organizator al EURO 2020 este UEFA, nu Guvernul României, nu Federaţia Română de Fotbal. FRF este doar o interfaţă şi un coordonator al tuturor acestor unităţi şi ministere în ceea ce priveşte livrarea şi asigurarea tuturor angajamentelor luate pentru îndeplinirea dosarului de candidatură".



Decizia prim-ministrului Mihai Tudose privind numirea lui Gheorghe Popescu în funcţia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al premierului a fost publicată, joi, în Monitorul Oficial.



Potrivit deciziei şefului Guvernului, Gheorghe Popescu "asigură exclusiv consilierea în domeniile promovării programelor de sport şi susţinerii proiectelor de dezvoltare a structurilor sportive, precum şi în legătură cu organizarea Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020".



Premierul Tudose a anunţat miercuri seară, la Antena 3, că Gheorghe Popescu va fi consilierul său pe probleme de sport. "De astăzi am un consilier nou pe probleme de organizare de UEFA şi sport, îl cheamă Gică Popescu. (...) Eu sunt convins că Gică Hagi îi va da şi el o mână de ajutor", afirmase Tudose.

