Ce mesaj i-a trimis Gigi Becali lui Gică Hagi, după decizia TAS

TAS a decis astăzi ca Viitorul să rămână campioana României, iar Gigi Becali s-a ținut de cuvânt și l-a felicitat pe Gică Hagi. Finanțatorul FCSB a dezvăluit mesajul pe care i l-a trimis ”Regelui”.

Becali și-a recunoscut înfrângerea și a avut puterea să-i felicite pe cei de la Viitorul pentru primul titlu din istorie.

”Ce să comentez? Am cerut un arbitraj. Au dreptate ei, sunt campioni. Felicitări! I-am trimis mesaj, l-am felicitat. Am scris: 'Felicitări, Meriți să fii campion'. Toate, cu litere mari. Ce atâta balamuc? Am cerut un simplu arbitraj. Au câștigat, felicitări! Nu contează cu ce s-au apărat.

Încă nu mi-a răspuns la mesaj. El este supărăcios, dar eu aștept să îmi răspundă, dacă nu-mi răspunde o să-l sun. Dar o să-i treacă, cât o să stea supărat. Eu cu Gică nu mă mai cert niciodată în viață. Dar la fotbal e război încontinuu”, a declarat Gigi Becali după aflarea deciziei de la TAS, potrivit DigiSport.