Daniel Oprița si-a dat demisia dupa meciul Juventus - FCSB. "Mai multe nu pot face aici. Am o șurubelniță să mă lupt cu tancurile"

Daniel Oprița și-a dat demisia de la cârma lui Juventus București după înfrângerea cu FCSB, scor 1-2.

"Forță nu mai am, dar nu din cauza jucătorilor. Am lucrat aici doi ani și am pus suflet. E pentru prima dată în istorie când clubul ăsta a ajuns în Liga 1. În ăștia doi ani am pierdut 10 ani din viață. Vreau să renunț la echipă. A fost ultimul meu meci.

Nu mai are rost să continuu. În acest mod îmi risc sănătatea și familia. Știți melodia aia cu m-au lăsat frații și prietenii. Mai multe nu pot face aici. Am o șurubelniță să mă lupt cu tancurile. Am anunțat la pauză că vreau să plec. Chiar dacă am fi câștigat eu tot plecam. O iau de la capăt și din Liga a 3-a. Aș fi vrut mai multă susținere", a declarat Oprița la Look tv.

Înlocuitorul lui Oprița se va alege între Mihai Teja și Dan Alexa.

Sursa GSP