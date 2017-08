Daum - Nu cerşesc un loc de muncă aici, după partida cu Muntenegru putem discuta orice

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal, Christoph Daum, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că nu cerşeşte un loc de muncă în România şi că după meciul cu Muntenegru din 4 septembrie este dispus să discute despre orice, inclusiv dacă mai rămâne sau nu la conducerea reprezentativei României.



"Nu poţi garanta succesul, îl poţi doar pregăti. Nu am folosit corect cuvântul la ultima conferinţă de presă. Am vrut să spun că sunt deplin convins de calitatea jucătorilor şi că România are un viitor. Acum, după un an de la instalare, ştiu mai multe despre fotbalul românesc, despre mentalitatea de aici şi despre cluburile de fotbal din România. Din punctul meu de vedere consider că sunt mult mai bine pregătit decât în momentul în care am fost numit selecţioner. După partida cu Muntenegru putem discuta despre orice, dacă demisionez, dacă plec, dacă rămân. Nu cerşesc un loc de muncă aici. Îmi asum responsabilitatea pentru această echipă, pentru aceşti jucători, dar numai până la un punct, apoi voi spune la revedere. Există o limită pentru mine", a spus el.



Antrenorul german susţine că are încredere în jucătorii echipei naţionale a României, chiar dacă şansele la calificare sunt iluzorii. "Spuneţi că avem şanse iluzorii de calificare, dar trăim toţi cu foarte multe iluzii. Uneori reuşim să le transformăm în realitate, alteori nu. Important este ca de fiecare dată să încercăm să transformăm în realitate aceste iluzii. Eu am încredere că aceşti jucători dau maximum acum şi fac bine ceea ce fac. Ei sunt gata să se dezvolte şi să dea totul pentru România", a menţionat Daum.



Echipa naţională a României se află în aceste zile în cantonament la Centrul Naţional de Fotbal Mogoşoaia unde se pregăteşte pentru meciurile cu Armenia şi Muntenegru din preliminariile Cupei Mondiale 2018 din Rusia. România întâlneşte Armenia, vineri, 1 septembrie, de la ora 21,45, pe Arena Naţională. Cea de-a doua partidă, cu Muntenegru, este programată în deplasare, la Podgorica, în 4 septembrie, tot de la ora 21,45.

