De ce nu se vede la televizor meciul UTA - ACS Poli

Meciul ACS UTA Bătrâna Doamnă Arad - ACS Poli Timişoara, care va avea loc joi, în manşa a doua a barajului pentru Liga I de fotbal, va putea fi urmărit în direct pe site-ul uta-arad.ro şi pe contul de Facebook al clubului arădean.



Conducerea clubului UTA Arad nu a ajuns la un acord cu vreuna dintre televiziunile centrale, pentru transmiterea în direct a returului barajului, motiv pentru care s-a căutat o soluţie, numărul celor care doresc să vadă acest meci fiind foarte mare.



Miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, Alexandru Meszar, părintele proiectului noii UTA, a anunţat că partida de la Şiria va putea fi vizionată în direct, online, pe site-ul oficial şi pe contul de Facebook al clubului.



"Importanţa mare şi interesul crescut pentru acest eveniment, suprapuse cu incertitudinea legislativă legată de drepturile TV, ne-au determinat ca noi, Clubul UTA, împreună cu Primăria municipiului Arad şi cu Primăria comunei Şiria, să facem un efort. Pe lângă faptul că am închiriat o tribună mobilă din Ungaria, în aşa fel încât o mare parte dintre suporteri să poată vedea meciul de pe stadion, am decis să transmitem în direct partida de mâine, pe site-ul clubului uta-arad.ro şi pe pagina de Facebook a clubului. Transmisia se va face cu un car TV profesional, cu şase camere, închiriat de club. De asemenea, vor fi microfoane de fond şi doi comentatori", a declarat Alexandru Meszar.



Potrivit lui, conducerea clubului UTA încă este deschisă la negocieri cu televiziunile centrale şi nu a fixat un anumit preţ pentru cedarea drepturilor TV la acest meci.



"Este mai mult o chestie de principiu. Cu toţii facem sacrificii pentru fotbal, jucători, staff tehnic şi administrativ, suporteri şi aşteptăm să fim trataţi corect. Nu am simţit pe nimeni de partea organizatorilor acestui meci, nu e normal ca unii să aibă numai de câştigat de pe urma eforturilor noastre", a încheiat Alexandru Meszar.

S-a ajuns în această situaţia ca un meci extrem de important din fotbalul românesc să nu fie transmis la TV, deoarece LPF nu a specificat nimic despre acest baraj în contractul de vânzare a drepturilor TV a meciurilor din Liga 1. Firma deţinătoare a drepturilor nu vrea să dea niciun ban clubului UTA, gazda returului, care vine din Liga 2, o competiţie organizată de FRF, considerând că a plătit deja pentru drepturile TV. Cum banii au fost încasaţi doar cluburilor din Liga 1, inclusiv de ACS Poli, de aceea ea permiţând transmiterea jocului tur al barajului, iar UTA neluând nimic, arădenii s-au considerat nedreptăţiţi.

FRF şi LPF au dat vina una pe alta în această situaţia. LPF e considerată de FRF organizatoarea barajului de promovare/menţinere în Liga 1, în timp ce LPF spune că şi FRF e organizatoare, deoarece UTA vine din Liga 2. Această rivalitate privează însă suporterii din toată ţara de un meci foarte important pentru desemnarea celei de-a 14-a echipe care va evolua în Liga 1 în noul sezon.



Partida retur se va disputa joi, 15 iunie, la Şiria, de la ora 17,30. Echipa timişoreană s-a impus în tur cu 2-1.



ACS Poli Timişoara a ocupat locul 12, antepenultimul, în Liga I, în timp ce UTA s-a clasat pe poziţia a treia în Liga a II-a. www.agerpres.ro