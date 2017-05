Dinamo-FCSB. Cosmin Contra: Nu am făcut un meci grozav

Facebook





În ciuda victoriei în fața Stelei, antrenorul lui Dinamo nu s-a declarat încântat de evoluția jucătorilor săi.

"Nu o victorie mă convinge să semnez o prelungire de contract, sunt multe alte lucruri, pe mine mă preocupă acum meciul cu CFR, avem un meci greu sâmbătă. Nu am făcut un meci extraordinar cu Steaua, dar jucătorii au resimțit presiunea, am vrut, am alergat, dar nu am avut luciditate. Am creat puțin fotbal, am avut puține ocazii, dar am luptat până în ultimul moment. Arbitrajul a fost bun, de pe bancă nu putem să analizăm imediat după meci arbitrajele. Nu cred că există dubii la penalty-uri, am câștigat împotriva unei echipe extraordinare, cu cei mai buni jucători din țară. Șanse la titlu sunt minime, sunt două echipe care trebuie să facă pași greșiți", a declarat Cosmin Contra, după Dinamo-Steaua 2-1.