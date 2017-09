Doliu in fotbalul românesc. Nicolae Lupescu a murit în această dimineaţă

Perechea româno-olandeză Horia Tecău/Jean-Julien Rojer s-a calificat în semifinalele probei masculine de dublu din cadrul turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce a...

Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, germanul Christoph Daum, a operat patru modificări în echipa de start pentru meciul cu Muntenegru, care are loc luni seara, pe Gradski Stadion din Podgorica,...

Spaniolul Rafael Nadal şi elveţianul Roger Federer, capi de serie 1 şi 3, s-au calificat în optimile de finală ale turneului de tenis US Open, ultimul Grand Slam al anului de la arenele Flushing Meadows din...

Tenismanul român Horia Tecău şi americanca Coco Vandeweghe respectiv perechea Raluca Olaru (România) şi Nicola Mektic (Croaţia) s-au calificat vineri în turul 2 al probei de dublu mixt de la US Open...

Jucătoarea spaniolă Garbine Muguruza, cap de serie 3, alături de rusoaica Maria Şarapova s-au calificat în optimile de finală ale turneului de tenis US Open, ultimul Grand Slam al anului, după ce le-au...

Atacantul echipei Everton, Wayne Rooney, a fost reținut de poliție sub acuzația de conducere sub influența băuturilor alcoolice, joi, în apropierea locuinței sale din Cheshire, informează The...