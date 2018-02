Gheorghe Hagi nu va mai vorbi despre fotbalul românesc

Antrenorul şi patronul FC Viitorul, Gheroghe Hagi, a anunţat că nu va mai vorbi despre situaţia fotbalului românesc pentru o perioadă nedeterminată, fiind nemulţumti de modul în care mass-media a interpretat afirmaţiile sale.

"La ultima conferinţă de presă mi-am exprimat opinia personală legată de situaţia fotbalului românesc, în care am precizat că fotbalul la nivel mondial se dezvoltă, iar la noi în ţară avem mai puţine stadioane, echipe, jucători, antrenori şi mai putini suporteri. Această situaţie a fotbalului din România a fost reflectată şi de către dumneavoastră, în presa scrisă şi tv. O parte a presei a transformat opinia mea personală legată de situaţia foarte grea a fotbalului românesc în titluri tendenţioase precum , , , lucru care mă face să înţeleg că pentru unii nu trebuie să am dreptul la opinie, să vorbesc despre situaţia fotbalului românesc, cu toate că particip şi sunt printre primii care am investit în viitorul fotbalului din România în ultimii zece ani. Ca urmare a acestor lucruri, am luat decizia de a nu mai vorbi despre situaţia fotbalului românesc pe o perioadă nedeterminată, concentrându-mă foarte mult doar pe proiectele personale - Academia Hagi, FC Viitorul şi meseria mea de Manager tehnic", a spus Gheorghe Hagi, într-un comunicat postat pe site-ul FC Viitorul.

