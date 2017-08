Gigi Becali s-a laudat cu noile transferuri. A platit 2,7 milioane euro pentru Romario Benzar şi Dragoş Nedelcu de la FC Viitorul

Karina Knapek/Intact Images





Echipa de fotbal FCSB i-a transferat, miercuri, pe fundaşul dreapta Romario Benzar şi pe mijlocaşul central Dragoş Nedelcu de la FC Viitorul Constanţa, pentru sumar de 2,7 milioane de euro, a anunţat finanţatorul roş-albaştrilor, Gigi Becali, într-o conferinţă de presă.



Pe lângă cele 2,7 milioane de euro, echipa patronată de Gheorghe Hagi va primi câte 20% procente dintr-un eventual transfer în ambele cazuri.



''Eu nu pregătesc neapărat prezentul, pregătesc viitorul. Vreau să fac o echipă care să facă faţă cu Manchester, cu Real, acesta e visul meu şi asta urmăresc... Când iei doi jucători cei mai buni din ţară pe postul lor nu e normal să fii fericit? El (Nedelcu) are o clauză de 50 de milioane (de euro), el (Romario Benzar) are o clauză de zece milioane'', a declarat Becali.



''Pe Nedelcu l-a luat de fundaş central, aşa l-am văzut acum patru ani. Nu poate să fie mai bun decât Casemiro ca mijlocaş central, dar decât Pique poate să fie ca fundaş central. În scurt timp viitorul echipei naţionale în centrul apărării va fi Bălaşa şi Nedelcu, cu Benzar fundaş dreapta'', a adăugat Becali.



Dragoş Nedelcu (20 ani) a declarat după ce a semnat contractul: ''Este a doua şansă primită, a trebuit să profit de ea, pentru că e un pas înainte pentru mine. Steaua (FCSB, n. red.) e cel mai mare club din România şi trebuie să dau totul aici ca să demonstrez că merit să joc aici. Am dorit foarte mult să ajut Viitorul să treacă turul preliminar (în Liga Campionilor, n. red.), dar nu am reuşit, din păcate, şi a trebuit să profit de această şansă''.



La rândul său, Romario Benzar a afirmat: ''Sunt foarte fericit, mă bucur că dl Gigi m-a dorit, la ora 1,00 m-a sunat, la unu şi un minut i-am spus că vreau să vin. Sper să avem multe reuşite, să ne calificăm în grupele Champions League şi să fim campioni. Nu vreau să declar ca ceilalţi jucători care au venit că vom lua campionatul, vom munci la fiecare meci şi sperăm ca la final să ieşim campioni''.



Romario Benzar a mărturisit că pentru el a contat şi că fratele său, Daniel, este tot la FCSB. În lotul vicecampioanei României se mai află şi alţi jucători care au evoluat în trecut la FC Viitorul, fundaşul Mihai Bălaşa, mijlocaşii Florin Tănase, Vlad Achim, Robert Grecu (împrumutat de la constănţeni, n. red.), atacantul Denis Alibec.

www.agerpres.ro