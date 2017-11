Lovitură pentru Gigi Becali. De ce Mailat a refuzat FCSB pentru CFR!

CFR a reușit să le dea o adevărată lovitură celor de la FCSB. Clujenii l-au transferat pe Sebastian Mailat, de la ACS Poli Timișoara, deși roș-albaștrii erau în pole-position pentru obținerea semnăturii jucătorului de 19 ani. Adevăratul motiv pentru care mijlocașul ofensiv al bănățenilor a preferat să meargă la echipa pregătită de Dan Petrescu ar fi partea financiară, iar cheia transferului ar fi fost la impresar.

Din informațiile Digi Sport, patronul FCSB, Gigi Becali, nu a ajuns la un acord financiar cu impresarul jucătorului. Cel mai probabil, în stilul caracteristic, finanțatorul roș-albaștrilor a refuzat să îi dea bani impresarului, astfel că acesta l-a direcționat pe tânărul jucător spre ardeleni. Un alt impediment în realizarea transferului la FCSB a fost și faptul că Becali i-a oferit jucătorului un salariu mai mic decât a solicitat impresarul acestuia.

În altă ordine de idei, Mailat a fost declarat jucător liber de contract de către comisiile LPF în cursul acestei săptămâni, după un litigiu început în luna august. Oficialii de la Timișoara nu sunt de acord cu această decizie și susțin că hotărârea comisiilor a fost una eronată.

Din informațiile Digi Sport, impresarul jucătorului a fost cel care s-a ocupat de absolut tot, inclusiv de reclamația făcută la comisii. Acesta a decis să-i facă apel la comisii pentru că jucătorul să devină liber de contract ca urmare a faptului că nu a fost plătit timp de 90 de zile.

Cei de la Timișoara susțin însă că jucătorul a fost plătit în aceeași zi în care s-a înregistrat cererea impresarului la CNSL (Comisia Națională de Soluționare a Litigiilor). Bănățenii suțin că aveau o înțelegere verbală cu jucătorul, conform căreia va fi plătit când în conturile clubului ar urma să intre banii de la LPF, din drepturile TV.

Mijlocaşul Sebastian Mailat a semnat un contract valabil patru ani cu echipa CFR Cluj, a anunţat duminică site-ul oficial al clubului din Liga I de fotbal.



Sebastian Mailat, care are 19 ani, a jucat până de curând la ACS Poli Timişoara. El va purta tricoul cu numărul 27 la CFR Cluj şi se va alătura lotului pregătit de Dan Petrescu în zilele următoare.



"Sunt fericit şi mândru că am ajuns la un club precum este CFR Cluj. Vreau să muncesc mult pentru a face performanţă cu această echipă. Am ales CFR pentru proiectul ambiţios care este aici, dar şi pentru faptul că voi avea ocazia să fiu antrenat de Dan Petrescu", a spus Sebastian Mailat.