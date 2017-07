Marius Lăcătuş(CSA Steaua) - Pe Gigi Becali ar trebui să-l preocupe mai mult contracandidatele din Liga I

Christian Silva/Intact Images





Directorul tehnic al CSA Steaua, Marius Lăcătuş, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că pe finanţatorul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, ar trebui să-l preocupe mai mult contracandidatele din lupta pentru titlu din Liga I şi nu soarta formaţiei militare.



Lăcătuş a răspuns astfel după ce Gigi Becali ameninţase că va face tot posibilul pentru ca echipa de fotbal CSA Steaua să nu promoveze timp de cinci ani atunci când va ajunge în Liga a III-a. "Pe Gigi Becali ar trebui să-l preocupe contracandidatele din lupta pentru titlu din Liga I. Noi deocamdată suntem o echipă care nu ştie în ce ligă va evolua. Iar faptul că doreşte să ne pună piedici, observ că în ultimii doi ani nu a reuşit să facă acest lucru. Pe noi ne preocupă echipa noastră şi ne dorim să discutăm mai puţin de FCSB, echipă din Liga I. Chiar nu ne dorim să dăm un răspuns de fiecare dată când Gigi Becali face o declaraţie", a spus Lăcătuş.



Fostul fotbalist susţine că echipa pe care a format-o nu va avea nicio problemă în a promova an de an. "Nu ne-am grăbit, am vrut să aducem la echipă jucători talentaţi, jucători de perspectivă, dar şi jucători cu experienţă. Steaua este un nume mare, aici se doreşte performanţă. Nimeni dintre noi nu doreşte ca Steaua să evolueze mult timp în eşaloanele inferioare. Obiectivele sunt mari, drumul va fi lung, dar sper să promovăm an de an aşa cum ne dorim. Atâta timp cât avem jucători de perspectivă suntem siguri că nu vom întâmpina foarte mari probleme în a promova din Liga a IV-a într-a III-a şi dintr-a III-a în a II-a. Sigur că pe parcurs pot apărea probleme, dar nu cred că jucătorii noştri nu pot face faţă nivelului din Liga a IV-a şi a III-a. E bine dacă va fi şi Rapid în Liga a IV-a, va fi frumos. Mai este şi Sportul, şi Progresul, va fi o Liga a IV-a interesantă pentru toată lumea", a mai afirmat Lăcătuş.



Directorul sportiv Ştefan Iovan a menţionat că jucătorii din lotul Stelei au calitate şi este convins că vor ajuta echipa să îşi îndeplinească obiectivele. "Am venit de o săptămână aici, dar am venit cu drag alături de acest proiect. Am rămas plăcut impresionat de calitatea acestor jucători tineri, au reale calităţi de progres şi sunt sigur că ne vor ajuta pentru a ne îndeplini obiectivele. Eu mă voi duce să văd meciuri pentru a urmări jucători dacă va fi cazul să mai completăm anumite posturi. De asemenea, voi arunca o privire şi spre centrul de copii şi juniori pentru că dorim ca şi nivelul de acolo să crească", a menţionat el.



Al rândul său, antrenorul principal Ion Ion a rămas surprins de nivelul de pregătire al tinerilor jucători din lot. "Am rămas plăcut surprins de felul în care se antrenează jucătorii. Sunt foarte concentraţi, sincer, nu mă aşteptam. Referitor la disciplină, la tactică... mă aşteptam să lucrăm mai mult, dar practic ei baza o au deja. Aşa că ne uşurează munca", a precizat Ion Ion.



Clubul Sportiv al Armatei Steaua a prezentat, vineri, într-o conferinţă de presă, lotul echipei de fotbal, format din 23 de jucători, şi staff-ul tehnic şi administrativ pentru sezonul 2017-2018.



Managerul secţiei de fotbal va fi Cristian Negoe, director sportiv Ştefan Iovan, director tehnic pe Marius Lăcătuş, antrenor principal pe Ion Ion, antrenor secund Vasile Aelenei, iar antrenor cu portarii Gabriel Ion.



Formaţia militară, care şi-a început pregătirea în urmă cu aproximativ o săptămână, va disputa prima partidă amicală, duminică, de la ora 10,30, în Complexul Sportiv Steaua din Bulevardul Ghencea cu formaţia Comprest.



În perioada precompetiţională, CSA Steaua va efectua două cantonamente montane. Primul va avea loc la Cheile Grădiştei, în perioada 23 iulie - 4 august, iar cel de-al doilea la Târlungeni, între 7-20 august. Pe parcursul celui de-al doilea stagiu, echipa condusă de Ion Ion va disputa cinci partide amicale în 12, 14, 17, 19 şi 20 august.



Clubul Sportiv al Armatei şi-a înfiinţat la sfârşitul anului 2016 o echipă de fotbal, iar fostul internaţional Marius Lăcătuş a fost numit antrenor-coordonator (director tehnic). Echipa CSA Steaua va fi înscrisă în Liga a IV-a sau a V-a începând cu sezonul competiţional 2017-2018 şi are ca obiectiv promovarea în Liga I în anul 2020.



Înfiinţarea echipei militare vine ca urmare a litigiului dintre Clubul Sportiv al Armatei Steaua şi gruparea din Liga I, FC Steaua Bucureşti, în urma căruia clubul finanţat de Gigi Becali a pierdut dreptul de folosire a mărcii "Steaua Bucureşti" şi a fost obligat să îşi schimbe denumirea în FCSB.

AGERPRES