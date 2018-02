Nicolae Dică (FCSB): Prin plecarea lui Niţă am pierdut 30-40% din echipă

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă susţinută în cantonamentul din Spania, că vicecampioana a pierdut circa 30-40% din echipă prin transferul portarului Florin Niţă la Sparta Praga.



''Mă bucur pentru el că s-a dus la mai bine, dar nu avem ce să facem, mergem înainte. Am pierdut 30-40% din echipă, pentru că în general un portar care are valoare şi ajută echipa în meciuri înseamnă 30-40% dintr-o echipă, dar îi avem pe Vlad şi pe Stăncioiu, doi portari care ştiu ce înseamnă Steaua (FCSB, n. red.) şi ne vom baza pe ei în continuare'', a afirmat Dică, potrivit paginii de Facebook a clubului.



''Am pierdut un jucător foarte important pentru echipă şi în primul rând un caracter foarte frumos. Niţă ar trebui să fie un exemplu pentru toţi fotbaliştii. În 2014 când am venit prima dată la Steaua ca antrenor secund, el era al treilea portar şi a reuşit să ajungă primul portar, a ajuns la echipa naţională şi să fie vândut la vârsta lui pe o sumă frumoasă şi un salariu bun pentru el. A reuşit să facă acest lucru doar prin muncă'', a mai spus Dică.



Tehnicianul a vorbit şi despre posibilităţile de înlocuire a lui Niţă: ''Ne dorim să mai aducem un portar, dar ne dorim unul de mare valoare. Dacă nu vom reuşi să aducem, îl luam pe Niga, care este împrumutat la Clinceni''.



Dică nu a dorit să precizeze cine va fi titular în meciul cu Gaz Metan Mediaş, Vlad sau Stăncioiu.



''Vlad este un portar de viitor, are nişte calităţi, dar trebuie să muncească foarte mult ca să ajungă să fie vândut pe o sumă mare. Trebuie să aibă evoluţii cât mai bune la Steaua'', a subliniat antrenorul.



Dică a recunoscut că i-ar fi plăcut să lucreze din nou cu lituanianul Giedrius Arlauskis: ''Am lucrat cu Arlauskis la Steaua, când am fost secundul lui Costel Gâlcă, ne-a ajutat foarte mult să câştigăm campionatul, în Europa a avut meciuri foarte bune, dar este sub contract cu CFR Cluj''.



''Sunt două opţiuni pe care le avem pentru postul de portar, dacă vom reuşi să aducem unul dintre ei, OK, dacă nu, vom rămâne cu portarii pe care îi avem'', a concluzionat Dică.



FCSB va juca sâmbătă cu Gaz Metan Mediaş în deplasare, în etapa a 23-a a Ligii I, prima din 2018.

