OFICIAL. Cristian Balgradean a semnat cu FCSB

FC Steaua Bucuresti a anuntat ca a ajuns la un acord pentru transferul lui Cristian Balgradean, de la CS Concordia Chiajna. Portarul in varsta de 29 de ani a semnat un contract valabil pana la sfarsitul sezonului 2019-2020 si va purta tricoul cu numarul 34.

Cristian Balgradean este un portar nascut pe 21 martie 1988, la Sannicolau Mare. Acesta a inceput fotbalul la Atletico Arad, de unde a ajuns, de-a lungul timpului, la Minerul Lupeni, FC Brasov, Liberty Salonta, UTA Arad, Dinamo, Unirea Urziceni, CS Universitatea Craiova sau Concordia Chiajna. Are in palmares o Cupa a Romaniei si o Super Cupa a Romaniei, ambele obtinute in 2012, cu Dinamo. De asemenea, a strans doua prezente in echipa nationala, ambele in meciuri amicale din 2011, cu Grecia si Polonia.

"Sunt fericit ca am venit la Steaua si consider ca este un pas inainte in cariera mea. Vreau si sper sa ajut echipa sa castige cat mai multe trofee in perioada urmatoare", a declarat Balgradean pentru www.steauafc.com.