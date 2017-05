OFICIAL. Primul fotbalist care se desparte de FCSB

Christian Silva/Intact Images





Clubul FCSB a anunţat pe site-ul său că a ajuns la un acord pentru rezilierea contractului cu fotbalistul Gabriel Tamaş, care a apărat culorile acestei echipe în ultimul an şi jumătate.



Gabriel Tamaş, născut pe 9 noiembrie 1983, la Braşov, poate evolua atât ca fundaş central, cât şi în banda dreapta. Tamaş şi-a început cariera de profesionist în oraşul natal, la FC Braşov şi Tractorul, iar în 2002 s-a transferat la Dinamo, pentru care a evoluat, de-a lungul carierei, de trei ori (2002-2003, 2004-2005, 2008-2009). În 2003 a fost transferat de Galatasaray Istanbul şi, după un sezon petrecut la această formaţie, a fost cumpărat de Spartak Moscova, la care a evoluat doi ani.



A urmat un sezon la gruparea spaniolă Celta Vigo (2006-2007), apoi transferul la AJ Auxerre, echipa franceză de care a aparţinut între 2007 şi 2010, fiind împrumutat, în acea perioadă, la Dinamo şi West Bromwich Albion (Anglia). West Brom l-a achiziţionat in 2010, Tamaş evoluând pentru aceştia până în 2013, an în care a ales Doncaster Rovers, echipă de liga secundă în Anglia. Sezonul 2014-2015 l-a început în tricoul echipei engleze Watford, pentru care evoluat în 7 partide, după care a suferit o accidentare gravă, fiind operat de ligamente încrucişate.



Tamaş a ajuns în ianuarie 2015 la FCSB, unde a evoluat în 15 partide oficiale (10 de Liga I, 2 de Cupa Romaniei şi câte una în Cupa Ligii, Supercupa României şi preliminariile Ligii Campionilor) şi şi-a trecut în palmares titlul de campion, Cupa Romaniei şi Cupa Ligii.



El a părăsit clubul FCSB în iulie 2015, pentru o scurtă aventură clubul galez Cardiff City.



Din iarna lui 2016, Tamaş a bifat la FCSB 40 de meciuri în Liga I (un gol marcat), 2 în Cupa României, 5 în Cupa Ligii, 4 în preliminariile Champions League şi 5 în grupele Europa League (un gol marcat), trecându-şi în palmares încă o Cupă a Ligii. La naţională, Tamaş are 63 de selecţii şi trei goluri.

www.agerpres.ro