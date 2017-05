Olimpia Satu Mare - Dacia Unirea Brăila 7-0, în Liga a II-a

Olimpia Satu Mare a învins-o acasă pe Dacia Unirea Brăila cu categoricul scor de 7-0 (3-0), într-un meci disputat miercuri în etapa a 38-a, ultima a Ligii a II-a de fotbal.



Olimpia Satu Mare a avut un om în plus din minutul 34, când a fost eliminat Ghiocel. Golurile au purtat semnătura lui Erdei (minutul 18), Mureşan (24), Pană (39), Krausz (51, 59) şi Roşu (82, 85).



În alt meci, Juventus Bucureşti, liderul autoritar, care a promovat de mult timp în primul eşalon, a trecut acasă de Metalul Reşiţa cu 3-0.



Joi are loc partida ACS FC Academica Clinceni - CS Baloteşti. Sâmbătă se desfăşoară întâlnirile CS Afumaţi - FC Braşov, AFC Dunărea 2005 Călăraşi - ACS Foresta Suceava, ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - CS Mioveni şi ACS UTA Bătrâna Doamnă Arad - FC Chindia Târgovişte.



În clasament, pe primul loc se află SC Juventus Bucureşti, cu 83 puncte (34 jocuri), urmată de ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, 70 puncte (33 j), UTA Bătrâna Doamnă Arad, 65 p (33 j), CS Mioveni, 58 p (33 j), Chindia Târgovişte, 57 p (33 j), FC Braşov, 56 p (33 j), CS FC Olimpia 2010 Satu Mare, 54 p (34 j) etc.



Juventus şi Sepsi au promovat în Liga I. UTA Bătrâna Doamnă va disputa un baraj pentru promovare, contra echipei clasate pe antepenultimul loc în play-out-ul Ligii I.



Sursa: www.agerpres.ro