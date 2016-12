Reghecampf, după Dinamo-Steaua 4-1: E un moment greu, dar mergem înainte

Antrenorul Stelei s-a declarat dezamăgit de prestația jucătorilor săi după eșecul din Cupa Ligii în fața lui Dinamo 1-4.

"Am foarte multe întrebări pe care ni le punem după un asemenea meci. E un moment foarte greu pentru noi, dar mergem înainte, trebuie să fim mult mai pragmatici, primim goluri pe greșeli personale. Noi încercăm să rezolvăm lucrurile, dar totul depinde de momentul meciului, de ce se întâmplă pe teren. Am primit goluri foarte ușor, trebuie să fim mult mai agresivi în apărare. E greu să te gândești la lucrurile astea, mai ales când ai avut jucători care au evoluat foarte bine anul trecut. Nu am scăpat nicio situație de sub control. A fost un sezon foarte greu și azi a trebuit să improvizez. Mai există un meci, eu cred în continuare. Vom schimba în atitudine, în disciplină, mai ales când ai jocuri cu Dinamo", a declarat Laurențiu Reghecampf.