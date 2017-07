AC Milan nu va fi campioană în noul sezon, este convins Andrea Pirlo

AC Milan nu va fi campioană în noul sezon, oricâţi fotbalişti valoroşi a adus în această vară, a declarat Andrea Pirlo, fostul mijlocaş al echipei italiene, pentru ziarul La Repubblica.



Întrebat dacă Milan va lupta pentru scudetto, Pirlo a răspuns: "Nu cred. Când pleci de la zero şi iei zece jucători noi, cât de buni ar fi, e greu să câştigi imediat. Trebuie să-i faci să joace împreună, să-i aşezi bine pe teren. Montella va avea o muncă stimulantă, dar grea. Obiectivul va fi să ajungă în Liga Campionilor".



Pentru echipa antrenată de Vincenzo Montella, primul meci oficial al sezonului va fi cu CS Universitatea Craiova, joi (astăzi), în deplasare, în manşa întâi a turului 3 preliminar al Europa League.



În opinia lui Pirlo, Juventus rămâne favorită la titlu, deşi l-a pierdut pe Leonardo Bonucci, care a semnat chiar cu Milan. "Juventus fără Bonucci? Rămâne echipa de bătut. S-a întărit cu Douglas Costa, Bernardeschi şi Szczesny. Poate va mai cumpăra pe cineva", a spus Pirlo, care a îmbrăcat şi tricoul "Bătrânei Doamne".



Întrebat dacă Serie A mai poate atinge strălucirea de altădată, mijlocaşul a spus: "Imposibil, cel puţin în următorii zece ani. Fotbalul italian nu poate concura cu alte campionate, cum e cel englez. Nu sunt bani şi nici infrastructură. Diferenţa e prea mare".



Sub contract până în decembrie cu New York City, mijlocaşul de 38 de ani a mărturisit că va rămâne în lumea fotbalului după ce va agăţa ghetele în cui şi că nu are "niciun regret" legat de cariera sa, în care "a câştigat tot".

AGERPRES