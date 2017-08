Alibec: "Ne-am batut singuri, am pierdut RUSINOS! Trebuia sa mergem peste ei, erau de batut!"

Denis Alibec le-a cerut scuze fanilor lui FCSB după 1-5 cu Sporting și pentru faptul că echipa sa va juca doar în grupele Europa League.

"A fost 1-1 la pauza, eram in carti. Sa iei 4 goluri intr-o repriza e un pic cam mult. Ne-au lipsit curajul si atitudinea. Daca mergeam peste ei, sa marcam, dadeam golul 2. Asa... Nu pot sa va spun de ce nu am facut mai mult, am pierdut rusinos. Sporting nu era o echipa de nebatut, dar asta e viata. Mergem inainte, asta e. Ne-am batut singuri. Ati vazut, am facut niste greseli si asta ne-a costat. Poate daca erau si Pintilii, si Balasa, era altceva. Puteam mai mult, regret ca am pierdut in seara asta. Nu era important sa dau eu gol. Gazonul a fost bun, atmosfera foarte frumoasa”, a declarat Alibec la Sport.ro