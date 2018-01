Alin Toşca ar putea pleca de la Betis Sevilla

Fundaşul român Alin Toşca este aproape să se despartă de echipa de fotbal Betis Sevilla, la care joacă de la începutul anului trecut, anunţă presa spaniolă.



Toşca are doar cinci apariţii în actualul campionat, toate ca titular, în timp ce în stagiunea trecută a evoluat de 17 ori pentru Betis în La Liga. În acest sezon, internaţionalul român are şi două prezenţe în Cupa Spaniei.



Potrivit Estadio Deportivo, Betis se pregăteşte să renunţe la Alin Toşca şi să aducă în locul său alt fundaş central de picior stâng, care să poată fi folosit şi ca fundaş lateral. Betis doreşte să recupereze suma de 1 milion de euro plătită acum un an pentru Toşca de Miguel Torrecilla, care nu mai face parte din conducerea clubul andaluz.



El Gol Digital scrie că Betis se pregăteşte să renunţe la Toşca şi la fundaşul danez Reza Durmisi, sperând să obţină în jur de 15 milioane de euro din vânzarea celor doi jucători. Toşca şi Durmisi, un jucător mai bine cotat, se bucură de încrederea antrenorului Quique Setien, dar clubul are nevoie de bani pentru a se întări cu fotbalişti cunoscuţi în mercato-ul din ianuarie. Vizat de gruparea iberică este Daniel Sturridge, atacantul englez al lui Liverpool.



După 17 etape, aproape de finalul turului, Betis este pe locul 14 în La Liga. AGERPRES