Cristiano Ronaldo (Real Madrid) după succesul cu PSG: "Este o victorie foarte importantă"

Portughezul Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, care a devenit primul jucător din istorie care atinge bariera de 100 de goluri marcate pentru un singur club în Liga Campionilor la fotbal, graţie dublei din meciul cu PSG (3-1), din prima manşă a optimilor de finală ale competiţiei, despre care a afirmat că "este o victorie foarte importantă".



"Am început bine meciul înainte de a încasa un gol. Dar este Liga Campionilor, iar Real Madrid ştie asta. Clubul are experienţa acestor meciuri care se joacă pe durata a 90 de minute. Ne-am dorit mult să obţinem un rezultat bun acasă şi acest lucru s-a produs. Faptul că am înscris chiar înainte de pauză a fost foarte important pentru noi, întrucât PSG este o echipă foarte periculoasă, în special în atac, cu cei trei atacanţi de care dispune", a afirmat Ronaldo.



"Atunci când marchezi şi echipa câştigă, întotdeauna este un moment special. În această seară mi-a surâs (şansa), am înscris două goluri şi am ajutat echipa să câştige. Dar ştim foarte bine că meciul nu este încă tranşat", a mai spus Ronaldo.



PSG a deschis scorul la Madrid prin Adrien Rabiot (33), dar campioana en titre a egalat în finalul primei reprize, prin Cristiano Ronaldo (45), din penalty. Real Madrid a reuşit să se desprindă pe tabelă abia în finalul partidei, când au marcat Ronaldo (83) şi Marcelo (86).



După această ''dublă'', Ronaldo este golgheterul acestui sezon al Ligii Campionilor, cu 11 goluri. AGERPRES