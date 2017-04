Echipa ideală a acestui sezon de Premier League. Surprize în primul "unsprezece"

Cluburile londoneze Chelsea şi Tottenham Hotspur au fiecare câte patru jucători în "Echipa anului" din Premier League, a cărei componenţă a fost anunţată joi de Asociaţia fotbaliştilor profesionişti din Anglia (PFA), informează agenţia Reuters.



Chelsea, liderul autoritar din prima ligă engleză, după un sezon excelent sub comanda antrenorului italian Antonio Conte, este reprezentată în "Echipa anului" de mijlocaşii N'Golo Kante şi Eden Hazard, alături de fundaşii Gary Cahil şi David Luiz, în timp ce de la Tottenham, ocupanta locului secund în clasament, au fost aleşi atacantul Harry Kane, mijlocaşul Dele Alli şi fundaşii Danny Rose şi Kyle Walker.



Din echipă mai fac parte, de asemenea, portarul lui Mancheser United, David De Gea, atacantul Romelu Lukaku (Everton) şi extrema Sadio Mane (FC Liverpool).

