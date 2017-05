Ernesto Valverde, noul antrenor al echipei FC Barcelona

Ernesto Valverde, care până la finalul sezonului recent încheiat a pregătit echipa Athletic Bilbao, a fost numit ca antrenor principal al echipei de fotbal FC Barcelona, a anunţat, luni, preşedintele clubului catalan, Josep Maria Bartomeu, citat de agenţiile internaţionale de presă.



Valverde va avea dificila misiune de a-l înlocui pe Luis Enrique, care a cucerit cu Barca nouă trofee în decurs de trei ani.



''Noul antrenor, care a fost în cele din urmă ales, este Ernesto Valverde'', a declarat conducătorul clubului catalan, într-o conferinţă de presă. Trecut pe la Bilbao, Valencia, Villarreal, Olympiakos Pireu şi Espanyol, celălalt club din Barcelona, Valverde (53 ani) este un fost jucător al grupării blaugrana (1988-1990), când l-a avut antrenor pe Johan Cruyff, şi ar urma să fie prezentat oficial joi.



FC Barcelona a precizat că înţelegerea cu Valverde este valabil pentru următorii doi ani. Valverde este supranumit ''Txingurri'' (furnica, în limba bască).



''Este un antrenor competent, care are discernământ, cunoştinţe, experienţă. Iubeşte jucătorii tineri, are stilul şi maniera adecvate pentru a lucra la acest club. Filosofia sa de joc şi felul său de a fi sunt similare celor de la Barca'', a comentat Josep Maria Bartomeu.



Valverde va trebui să redea motivaţia unui efectiv cu staruri mature, precum Lionel Messi, Luis Suarez, Gerard Piqué sau Andrés Iniesta.



Tehnicianul a făcut minuni la Bilbao în două mandate (2003-2005, respectiv 2013-2017), club care nu contează decât pe jucători originari din Ţara Bascilor. Sub comanda sa, Athletic a reuşit calificarea în Liga Campionilor şi a jucat de trei ori în Europa League în ultimii patru ani.



Valverde a lansat numeroşi jucători tineri, fapt care este un obiectiv şi pentru centrul de formare al clubului catalan, celebra ''Masia''.



Palmaresul său de antrenor nu este impresionant, având totuşi trei titluri de campion al Greciei şi două Cupe ale Greciei, o finală de Cupa UEFA pierdută în 2007 (cu Espanyol) şi o Supercupă a Spaniei câştigată chiar în faţa Barcelonei (2015), după 4-0 şi 1-1.



Valverde va lucra la Barca alături de doi membri ai staff-ului pe care l-a avut la Bilbao, Jon Aspiazu, secundul său de 15 ani, şi antrenorul de fitness Jose Antonio Pozanco.

