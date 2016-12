Gabriel Barbosa vrea să rămână la Inter Milano

Atacantul brazilian Gabriel Barbosa a infirmat zvonurile potrivit cărora ar urma să plece de la echipa de fotbal Inter Milano, precizând că vrea să rămână în continuare la clubul din Serie A.



''Sper să rămân la Inter, aici sunt foarte fericit. Ştiu că trebuie să am răbdare şi vreau să joc din ce în ce mai mult. Întotdeauna am vrut să intru în meciuri dar mai am nevoie de timp pentru a mă adapta'', a declarat atacantul brazilian în vârstă de 20 de ani.



Presa braziliană a speculat că jucătorul lui Inter, care a fost folosit doar de 3 ori în patru luni de echipa nerazzurri, ar urma să se întoarcă, în această iarnă, la gruparea Santos, acolo de unde a plecat.

Agerpres