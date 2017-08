Gigi Becali, după calificarea FCSB în play-off-ul Ligii Campionilor. „Lumea sa inchida gura in fata noastra”

Gigi Becali a mărturisit că îl bucură enorm calificarea FCSB în play-off-ul Ligii Campionilor, după 6 - 3 la general cu Viktoria Plzen.

"Am inceput sa plang! Le-am zis ca sunt de 3 ori mai valorosi si ca trebuie sa dam razboi! Am dat razboi si am castigat! Ma bucur ca se vad si investitiile. Sa castigi 4-1 in deplasare, intr-un meci european, e mare lucru. Teixeira este numarul 1 la echipa! Ne-am calificat usor. Cand in ultimele minute stai relaxat la televizor, inseamna usor. M-am uitat ca la teatru pe final, cu bucurie in suflet. E adevarat, am avut emotii la 1-1, dar in ultimul sfert de ora nu am avut nicio emotie.

Lumea sa inchida gura in fata noastra. Noi suntem vicecampionii Romaniei si suntem in Play Off-ul UEFA Champions League. Nu conteaza cu cine vom cadea. Conteaza ca la ora asta ne-am asigurat vreo 12 milioane de euro. Daca intram in Champions League putem sa ajungem la 40 de milioane!



Sunt asa de bucuros ca nu ma mai intereseaza niciun jucator la ora asta. Sunt transpirat si plang de bucurie.O sa luam si fundas, nu mai conteaza la ora asta. O sa luam de toate” a spus Gigi Becali la sport.ro