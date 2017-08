Gigi Becali, după remiza Stelei la Lisabona: Mai mult nu se putea decât cu noroc, eu zic că am făcut un meci mare

Dragos Stoica/Intact Images





Patronul Stelei s-a declarat mulțumit de evoluția echipei sale în fața lui Sporting Lisabona și speră în calificarea în grupele Champions League.

"Noi am avut ocaziile importante, cu Enache ocazie clară, clară. Și Enache și Alibec au fost singuri cu portarul. Mai mult nu se putea decât cu noroc, eu zic că am făcut un meci mare. Se știa echipa de start, era doar întrebarea cu Teixeira. Ei nu sunt o echipă de nebătut, e o echipă pe care cred că o putem învinge la București, având de partea noastră și publicul. L-am pierdut pe Pintilii, dar vine Budescu. Ne bucurăm, bucuria noastră care este?: că am păstrat toate șansele de calificare. Eu nu cred că Niță ar trebui remarcat, nu am văzut o ocazie mare la poarta lui Niță, nu am văzut o paradă mare. Și ce trebuie să facă un portar? Să se dea la o parte? E cel mai bun portar din România, dar în seara asta nu s-a remarcat. Cu puțin noroc ne putem califica, dar să vedem că depinde, e posibil să fie o altă echipă Steaua la București, având mai multă încredere. Sunt mai buni decât noi, dar nu sunt de nebătut. Putea fi și 2-0 dacă marcau Enache și Alibec", a declarat Gigi Becali, la o televiziune de sport.

Sporting Lisabona și FCSB au terminat la egalitate, 0-0, marți seara, pe stadionul ''Jose Alvalade'' din Lisabona, în prima manșă a play-off-ului Ligii Campionilor la fotbal.