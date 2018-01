Grupa grea pentru Romania in Liga Naţiunilor

Naţionala de fotbal a României a fost repartizată în Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Naţiunilor, alături de Serbia, Muntenegru şi Lituania, potrivit tragerii la sorţi efectuate miercuri la Lausanne.

Fostul internaţional finlandez Jari Litmanen a efectuat tragerea la sorţi în Liga C, a treia valorică a noii competiţii Liga Naţiunilor. România a fost cap de serie în acest eşalon valoric.



Partidele se vor disputa tur-retur în septembrie, octombrie şi noiembrie 2018.



Câştigătoarele grupelor vor promova în seria superioară a ediţiei următoare, iar ultimele clasate vor retrograda în seria inferioară.



Pe 2 decembrie 2018 va avea loc tragerea la sorţi pentru preliminariile EURO 2020. Cele şase urne valorice vor fi stabilite exclusiv pe baza performanţelor din grupele Ligii Naţiunilor. În seria României (Liga C), câştigătoarele celor patru grupe alături de cele mai bune două ocupante ale locurilor secunde vor fi în a treia urnă valorică pentru tragerea la sorţi a preliminariilor EURO 2020. Celelalte echipe vor fi în urna a patra valorică.



Preliminariile EURO 2020 se vor desfăşura în perioada martie-noiembrie 2019. Cel mai bine clasate echipe în cele patru grupe din Seria C a Ligii Naţiunilor, care nu s-au calificat deja la EURO 2020 prin intermediul preliminariilor, merg în play-off-ul Ligii Naţiunilor (martie 2020).



Cele 4 echipe din play-off vor disputa semifinale într-o singură manşă (pe terenul echipei cu linie de clasament mai buna în grupele Ligii Naţiunilor), iar finalistele se vor duela într-o singura manşă (gazda va fi trasă la sorţi). Câştigătoarea se califică la EURO 2020.



Serbia a reuşit să câştige grupa în preliminariile Cupei Mondiale din 2018 şi s-a calificat la turneul final din Rusia. Cu 21 de puncte (golaveraj 20-10), sârbii au pierdut un singur meci, pe finalul campaniei, 2-3 în Austria.



România şi Serbia au patru meciuri directe jucate, fiecare obţinând câte două victorii, potrivit site-ului FRF, golaverajul fiind net de partea sârbilor, cu 8-2. Selecţionerul Serbiei este Mladen Krstajic, echipa ocupând locul 37 în clasamentul FIFA.



Echipa ideală a Serbiei: Rajkovic - Tomovic, Maksimovic, Nastasic, Kolarov - Matic, Milinkovic - Markovic, Ljajic, Tadic - Mitrovic.



România şi Muntenegru au fost adversare în preliminariile CM 2018. A fost 1-1 la Cluj-Napoca, într-un meci în care Nicolae Stanciu a ratat un penalty în prelungiri, şi 0-1 la Podgorica. Selecţionata pregătită de Ljubisa Tumbakovic a învins cu 1-0 Danemarca, cu cele dezamagitoare, dar a pierdut în faţa Armeniei, cu 2-3.



România are o victorie cu Muntenegru, a pierdut un alt meci, iar al treilea s-a terminat nedecis. Golaverajul este favorabil tricolorilor cu 5-2. Muntenegru ocupă locul 46 în clasamentul FIFA. Echipa ideală se prezintă astfel: Poleksic - Marusic, Simic, Savic, Volkov - Vukcevic, Bakic - Jankovic, Ivanic, Haksabanovic - Jovetic, vedeta echipei fiind Stevan Jovetic (AS Monaco).



Naţionala Lituaniei a încheiat pe locul 5 în grupa sa din preliminariile CM 2018, cu o victorie şi trei remize, după Anglia, Slovacia, Scoţia şi Slovenia, depăşind doar Malta, cu care a făcut o remiză.



România a jucat de 11 ori cu Lituania, câştigând de zece ori şi pierzând o dată (0-3 la Cluj). Golaverajul este de 19-6 în favoarea României.



Selecţioner Lituaniei este fostul atacant Edgaras Jankauskas, echipa ocupând locul 147 în clasamentul FIFA.



Echipa ideală ar fi, potrivit FRF: Karcemarskas - Vaitkunas, Freidgeimas, Klimavicius, Andriuskev - Kuklys, Zulpa - Papsys (fost jucător la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe), Urbsys, Novikovas - Cernych.

