Ladislau Boloni este noul antrenor al echipei belgiene Antwerp

Românul Ladislau Boloni este noul antrenor al echipei belgiene de fotbal Antwerp, nou-promovată în prima divizie, cu care a semnat un contract pe doi ani, a anunţat vineri clubul, citat de ziarul La Derniere Heure.



Secundul lui Boloni va fi Wim De Decker, cel care a reuşit s-o readucă pe Antwerp în prima divizie.



Fost mare jucător, cu 102 meciuri la naţională, românul îl reîntâlneşte la Antwerp pe Lucien D'Onofrio, recent numit director sportiv şi vicepreşedinte al nou-promovatei. D'Onofrio este cel care l-a adus pe Boloni la Standard Liege în vara lui 2008. Tehnicianul a reuşit un an mai târziu câştigarea titlului de campioană şi calificarea în Liga Campionilor, dar a fost demis în februarie 2010.



Boloni, 64 de ani, a fost selecţioner al naţionalei României (2000-2001) şi a antrenat echipe ca Sporting Lisabona (2001-2003), Rennes (2003-2006) AS Monaco (2006), RC Lens (2011) sau PAOK Salonic (2011-2012). În ultimii ani, el a antrenat în Qatar, pe Al-Khor (între 2012 şi 2015), şi în Arabia Saudită, pe Al-Ittihad (iulie-noiembrie 2015). Cu Sporting Lisabona el a reuşit eventul în 2002.



Ca jucător, românul, câştigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua Bucureşti în 1986, a evoluat în Belgia la Racing Jet în perioada 1988-1989.



Antwerp, de patru ori campioană a Belgiei (ultima oară în 1957), a jucat finala Cupei Cupelor în 1993 (1-3 cu Parma), după ce în acel sezon a trecut în sferturi de finală de Steaua (0-0 acasă, 1-1 în deplasare).



În Belgia mai antrenează un român, Mircea Rednic, tehnicianul lui Excel Mouscron.



Anderlecht Bruxelles, echipa fotbaliştilor români Alex Chipciu şi Nicolae Stanciu, va juca pe terenul nou-promovatei Antwerp în prima etapă a ediţiei 2017-2018 a campionatului Belgiei, pe 28 iulie.

AGERPRES