Mircea Rednic îşi va prelungi contractul cu Mouscron

Antrenorul român Mircea Rednic îşi va prelungi contractul cu echipa belgiană de fotbal Excel Mouscron, de care este legat până la sfârşitul acestui sezon, scrie site-ul walfoot.be.



După ce Mouscron a obţinut licenţa să joace şi în sezonul viitor în prima divizie, Rednic este tot mai aproape să-şi prelungească înţelegerea, însă doreşte să primească asigurări din partea şefilor clubului.



"Da, doresc mult să rămân aici, la Mouscron", a declarat Rednic într-o conferinţă de presă înaintea meciului de miercuri cu Eupen, din penultima etapă a aşa-numitului play-off II al campionatului Belgiei.



"Conducerea ştie asta, dar ştie şi că nu vreau s-o fac în orice condiţii", a spus Rednic, care a discutat marţi cu Paul Allaert, directorul sportiv interimar. "Sunt doar nişte discuţii. Vom vedea ce se va întâmpla după ultimele două meciuri. Vreau însă să continui aici", a adăugat el.



Dacă-şi va prelungi contractul, se pune întrebarea dacă Rednic va profita de plecarea foştilor directori sportivi Juri Selak şi Humberto Paiva, pentru a îndeplini rolul de manager după modelul englez. "Am îndeplinit deja acest rol la Dinamo, cu nu puţin succes. Ne-am calificat în cupele europene, am adus jucători tineri pe care i-am vândut apoi pentru mai multe milioane", a spus tehnicianul.



Potrivit site-ului citat, Rednic a stabilit deja o strategie de transferuri, diferită de cea adoptată în ultimele sezoane de tandemul Selak-Paiva.



"Am nevoie de fotbalişti care să se simtă legaţi de Mouscron", a explicat Rednic, printre ai cărui elevi se numără fundaşul român Cristian Manea şi atacantul lituanian Deivydas Matulevicius, fost la Pandurii şi FC Botoşani.



"Eu nu înţeleg cum de nişte jucători nu vorbesc deloc franceza, când sunt aici de doi ani. Suporterii sunt exigenţi şi aşteaptă ca şefii clubului să fixeze ştacheta mai sus în materie de ambiţii sportive. Dacă ei reuşesc asta, sunt convins că putem realiza nişte surprize. Evoluăm în condiţii bune", a continuat el.



"Dacă eu voi prelungi, va trebui ca lotul să aibă un plus la capitolul calitate. Nu avem mulţi jucători capabili să facă diferenţa în atac. Trebuie de asemenea să întărim sectorul defensiv", a precizat Rednic.



Potrivit cotidianului La Derniere Heure, aura lui Rednic i-ar putea convinge pe unii jucători să semneze cu Mouscron.



Echipa este acum pe locul 4 în Grupa B din play-off.

www.agerpres.ro