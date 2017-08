Neymar: „Am venit aici pentru o mare provocare. Parisul este magic!”

''Am venit aici pentru o mare provocare. Parisul este magic!'', a spus Neymar pe Parc des Princes, la prezentarea sa pe noul său stadion, la aproape 48 de ore după oficializarea transferului său la PSG pentru suma record de 222 milioane euro.



''Merci, a spus Neymar în franceză. Sunt foarte fericit. Am venit pentru o mare provocare. Contez pe voi. Am venit aici să câştig trofee. Parisul este magic!, a spus noul nr. 10 parizian, avându-l alături pe preşedintele PSG, Nassel Al-Khelaifi, care a fost la rândul său aclamat de suporteri, pe un podium în culorile roşu-bleu ale clubului, cu inscripţia ''Bem-vindo Neymar Jr'' (Bine ai venit, în portugheză).



Starul brazilian, intrat pe teren în aclamaţiile celor 45.000 de persoane venite să asiste după aceea la primul meci din acest sezon al lui PSG în Ligue 1 împotriva nou-promovatei Amiens, a făcut turul stadionului pentru a saluta noii săi suporteri, care l-au aclamat: ''Neymar, Neymar!''.



Întrucât nu a putut juca în acest meci, Neymar a urcat în tribună pentru a-i urmări pe noii săi coechipieri.



După cum s-a anunţat, deja, Neymar nu a putut juca sâmbătă pentru PSG, Liga de fotbal profesionist neprimind la timp certificatul internaţional de transfer (CIP), document obligatoriu pentru a omologa contractul, a anunţat AFP, citând LFP, contactată după miezul nopţii, data limită pentru ca jucătorul să poată fi disponibil pentru prima etapă de campionat www.agerpres.ro