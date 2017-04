Remiză între AC Milan și Inter Milano în "Derby della Madonnina"

Echipele Inter Milano şi AC Milan au terminat la egalitate, 2-2 (2-0), într-o partidă din cadrul etapei a 32-a a campionatului de fotbal al Italiei, disputată sâmbătă după-amiază pe stadionul San Siro, în faţa a 78.328 de spectatori. Inter a fost aproape de victorie în "Derby della Madonnina", cum este supranumit duelul dintre cele două rivale milaneze, după ce condus cu 2-0 la pauză, prin golurile lui Antonio Candreva (min.36) şi Mauro Icardi (min.44).



AC Milan, care are începând din această săptămână un nou patron, chinezul Li Yonghong, a revenit însă în finalul jocului, reducând din handicap prin Alessio Romagnoli (min.83), înainte de a restabili egalitatea în prelungiri, prin Cristian Zapata (min.90+7).



Tot sâmbătă sunt programate şi celelalte partide ale etapei a 32-a din Serie A: AS Roma - Atalanta Bergamo, Cagliari - Chievo Verona, Fiorentina - Empoli, Genoa - Lazio Roma, Palemo - Bologna, Pescara - Juventus, Torino - Crotone, Sassuolo - Sampdoria şi Napoli - Udinese.



Agerpres scrie că în clasament conduce Juventus, cu 77 puncte, urmată de AS Roma, 71 puncte, Napoli, 67 puncte, Lazio, 60 puncte, Atalanta, 59 puncte, AC Milan, 58 puncte, Inter Milano, 56 puncte, Fiorentina, 52 puncte, etc.