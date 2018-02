Gheorghe Hagi, mesaj cutremurător: "Mi-e rușine că m-am întors acasă!"

Gheorghe Hagi este supărat pe România, pe "media şi suporteri", mai precis. A mărturisit că nu va mai discuta despre problemele fotbalului românesc şi că se gândește să plece di din ţară.

"Mi-e rușine că m-am întors acasă! Primul meu gând este să plec din țară. De ieri, primul gând care mi s-a pus este că vreau să plec din România, cu toate că am o obligaţie aici. Voi incerc să susţin acest proiect de departe. Voi pleca, cu siguranţă. Nu știu unde, dar voi pleca. Bye, bye, gata. Aţi reuşit, v-aţi atins obiectivul.

Vreau să-mi văd de drumul meu, pentru că nu e loc de mine acasă. Nu voi uita niciodată această zi. Pe mine m-ați pierdut definitiv. Unii se bucură de ce se întâmplă.

Ce rost are să mai vorbesc, să spun realitatea? În toată lumea se fac investiții, iar în România se desființează echipe, jucători, terenuri. Și după aceea plângeți toți că ne dau Polonia și Olanda trei goluri și că nu ajungem la poartă. Este crunt cum arată situația de la juniori, de la Liga a 3-a. Nu există finanțare.

În 2021, 2022, o să am 11 jucători în echipa României, chiar dacă unii nu vor. Sunt multe interese meschine și politică multă. Nu există fotbal. Am făcut cel mai mare lucru când am investit în copii. Chiar dacă mâine nu o să mai am un leu în buzunar", a spus Gheorghe Hagi la conferința de presă, după meciul Viitorul - Astra, 1-1.

Gheorghe Hagi este patronul şi antrenorul celor de la "Viitorul", echipa alături de care a câştigat titlul în Ligă, la finalul sezonului trecut. OBSERVATOR