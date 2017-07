Ilie Năstase dezamăgit de Federația Internațională de Tenis

Căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a României, Ilie Năstase, suspendat până în 2021 de Federaţia Internaţional de Tenis, a declarat, într-un comunicat publicat, sâmbătă, pe Facebook, că este dezamăgit, dar nu şi surprins de decizia ITF, însă va face apel la un for independent.



''Am primit decizia dată asupra cazului meu de completul intern de soluţionare al Federaţiei Internaţionale de Tenis cu dezamăgire, dar nu cu surprindere. Completul care a emis decizia a dovedit insistenţa acestei Federaţii de a trata cazul meu într-o manieră cu totul specială şi lipsită de imparţialitate, la fel cum întreaga echipă a României a fost tratata în timpul barajului Fed Cup de la Constanţa. Din nefericire pentru mine, decizia se îndepărtează cu mult de standardele aplicate în toate precedentele existente, în care Federaţia Internaţională a aplicat sancţiuni mult mai mici pentru încălcări mult mai grave (cazuri de dopaj, cazuri în care jucători au ameninţat cu moartea sau chiar au agresat fizic arbitrii)'', afirmă Năstase.



Fostul mare tenisman concluzionează ''că a fost imposibil pentru completul din cadrul Federaţiei Internaţionale să trateze acest caz într-un mod nepărtinitor, ceea ce ar fi presupus exerciţiul de a ignora interesele pe care Federaţia Marii Britanii le are în legătură cu soluţionarea acestuia''.



Năstase aminteşte că barajul pentru Grupa Mondială II a Fed Cup, dintre echipele României şi Marii Britanii, a avut un supervizor din partea ITF de naţionalitate britanică, iar investigaţia iniţiată împotriva sa la plângerea Federaţiei Britanice a fost soluţionat la Londra, de către un complet al cărui reprezentant este şi el de naţionalitate britanică.



''În cadrul meciului dintre Sorana Cîrstea şi Johanna Konta, nu a contat că jucătoarea britanică a săvârşit peste 40 de încălcări ale regulamentului, ci au contat doar reacţiile pe care le-am avut pentru că mi-am pierdut cumpătul după ce arbitrii mi-au ignorat plângerile regulamentare faţă de aceste aspecte. Acum, la soluţionarea investigaţiei împotriva mea, au fost analizate doar reacţiile mele, scoase din contextul în care ele au avut loc, fără să fie luate în considerare nici aspectele care au provocat şi amplificat modul în care am reacţionat, nici intenţia mea înţeleasă greşit în legătură cu anumite afirmaţii, dar nici încercările mele repetate de a îndrepta consecinţele cauzate. De aceea, mă simt nevoit să îmi caut mai departe dreptatea în faţa unor foruri independente şi imparţiale, care să îmi asigure un tratament just şi echitabil'', a subliniat Ilie Năstase.



Ilie Năstase a fost suspendat din orice calitate oficială până în anul 2021 de către Federaţia Internaţională de Tenis (ITF), a anunţat vineri BBC.



Ilie Năstase (71 de ani), căpitan nejucător al echipei de Fed Cup a României, fusese deja suspendat provizoriu de ITF pentru că le-ar fi insultat pe jucătoarea Johanna Konta şi pe Anne Keothavong, căpitanul echipei Marii Britanii, precum şi pe un arbitru şi un ziarist, la meciul de la Mamaia (22 aprilie).



Năstase nu va fi acreditat la evenimentele ITF până în anul 2019. Turneele de Mare Şlem nu sunt incluse în această sancţiune, deoarece ele sunt în afara jurisdicţiei ITF.



Năstase a fost de asemenea amendat cu 10.000 de dolari.



ITF l-a găsit vinovat pe Năstase de încălcarea a cinci articole ale regulamentului Fed Cup. Năstase şi Federaţia Română de Tenis pot face apel la un tribunal independent în termen de 21 de zile.



Într-o conferinţă de presă susţinută înaintea meciului de la Mamaia, Năstase a avut cuvinte ''sexiste'' şi ''rasiste'' în legătură cu faptul că Serena Williams este însărcinată. ''Vom vedea ce culoare va avea copilul. Poate ciocolată cu lapte?!'', l-au auzit jurnaliştii spunând pe Năstase.



Ulterior, Ilie Năstase şi-a cerut scuze într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook pentru ieşirile pe care le-a avut la meciul cu Marea Britanie şi faţă de Serena Williams, însă a considerat că reacţiile presei au fost exagerate.

