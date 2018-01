Judo: Corina Căprioriu revine în competiție

Judoka română Corina Căprioriu, vicecampioană olimpică la Londra în 2012, a renunţat la decizia de retragere şi va reveni în competiţie după aproximativ un an şi jumătate de pauză, a declarat, duminică, pentru AGERPRES, preşedintele Federaţiei Române de Judo (FRJ), Cozmin Guşă.



Acesta a afirmat că decizia sportivei în vârstă de 31 de ani de a reveni în competiţie este o mare bucurie atât pentru judoul românesc, cât şi pentru mişcarea olimpică.



"Corina a avut un 2017 cu două experienţe care au aşezat-o ca adult, ca şi campion. Una este de tip uman, s-a căsătorit, un eveniment fericit pentru că şi-a legalizat relaţia veche cu actualul soţ (n.r. - luptătorul Ştefan Gheorghiţă). Iar a doua experienţă a fost cea de spectator avizat al competiţiilor internaţionale de judo. Lucru care a convins-o în mod clar că se poate califica în continuare pentru marea performanţă. Am avut multe discuţii cu ea în care am lăsat-o să se lămurească singură asupra potenţialului ei de judoka actual şi viitor. Iar faptul că a luat decizia de a reveni în competiţii e o mare bucurie, nu doar pentru mine, ci pentru întreg judoul românesc şi mişcarea olimpică din România", a spus Guşă pentru AGERPRES.



Preşedintele FRJ este convins că judoka română va avea în continuare rezultate de excepţie pe plan internaţional. "Cunosc bine categoria ei de greutate în plan internaţional (n.r. - 57 kg) şi sunt convins că după o perioadă de acomodare, cel mai târziu în toamna acestui an, vom putea vorbi despre rezultate mai mult decât semnificative ale Corinei. Concurenţa cu Loredana Ohâi pe această categorie e un fapt benefic care le va ajuta pe amândouă în carieră", a afirmat Cozmin Guşă.



Născută la Lugoj, în 18 iulie 1986, Corina Căprioriu este una dintre cele mai bune judoka române din ultimii ani, ea câştigând de-a lungul carierei sale o medalie de argint la Jocurile Olimpice (2012), un argint (2015) şi un bronz (2011) la Campionatele Mondiale şi un aur (2010) şi un bronz (2011) la Campionatele Europene. Ea îşi anunţase retragerea din activitate după Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro din 2016.

AGERPRES