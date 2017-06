Marius Dunca: Halep reprezintă un exemplu de ambiţie şi dăruire, trebuie să o susţinem necondiţionat

Ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, a declarat, sâmbătă, pentru AGERPRES, că jucătoarea de tenis Simona Halep, care a pierdut finala turneului Roland Garros în faţa Jelenei Ostapenko, reprezintă un exemplu de ambiţie şi dăruire şi trebuie susţinută necondiţionat de toţi românii.



"Simona Halep este un simbol al României, un brand care ne face cunoscuţi în întreaga lume şi în faţa căreia ne aplecăm cu admiraţie, recunoştinţă şi respect. Simona este un model pentru România şi pentru toţi românii. Ea reprezintă un exemplu de ambiţie, muncă şi dăruire pentru întreaga lume. În spatele fiecărei reuşite se află o muncă imensă care merită toată aprecierea. Ca naţiune trebuie să fim necondiţionat alături de Simona şi să nu o mai criticăm atunci când nu trece prin momente foarte bune. Trebuie să ne mândrim cu ea, trebuie să învăţăm să o susţinem atunci când are cea mai mare nevoie. Personal, am trăit meciul în tribună cu foarte multe emoţii. Simona este a noastră şi are nevoie mai mult ca oricând de tot sprijinul nostru", a spus Dunca.



Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial, a fost învinsă de letona Jelena Ostapenko (47 WTA) cu 4-6, 6-4, 6-3, sâmbătă, în finala turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Şlem al anului. Halep a condus cu 1-0 la seturi, a avut 3-0 în setul al doilea şi 3-1 în decisiv, dar nu a reuşit să îşi păstreze acest avantaj şi s-a înclinat după o oră şi 59 de minute.



Jucătoarea română a ratat pentru a doua oară titlul la Roland Garros, după ce în 2014 a fost întrecută în ultimul act de rusoaica Maria Şarapova, cu 6-4, 6-7, 6-4.



Halep, care de luni va fi numărul doi mondial, s-a ales cu 1.060.000 euro şi 1.300 de puncte WTA, iar câştigătoarea a fost recompensată cu 2.100.000 euro şi 2.000 de puncte WTA

