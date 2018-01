România şi-a aflat adversarele din Liga Naţiunilor

Naţionala de fotbal a României a fost repartizată în Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Naţiunilor, alături de Serbia, Muntenegru şi Lituania. Fostul internaţional finlandez Jari Litmanen a efectuat tragerea la sorţi în Liga C, a treia valorică a noii competiţii Liga Naţiunilor. România a fost cap de serie în acest eşalon valoric. Partidele se vor disputa tur-retur în septembrie, octombrie şi noiembrie 2018. Câştigătoarele grupelor vor promova în seria superioară a ediţiei următoare, iar ultimele clasate vor retrograda în seria inferioară. Pe 2 decembrie 2018 va avea loc tragerea la sorţi pentru preliminariile EURO 2020. Cele şase urne valorice vor fi stabilite exclusiv pe baza performanţelor din grupele Ligii Naţiunilor. În seria României (Liga C), câştigătoarele celor patru grupe alături de cele mai bune două ocupante ale locurilor secunde vor fi în a treia urnă valorică pentru tragerea la sorţi a preliminariilor EURO 2020. Celelalte echipe vor fi în urna a patra valorică. Preliminariile EURO 2020 se vor desfăşura în perioada martie-noiembrie 2019. Cel mai bine clasate echipe în cele patru grupe din Seria C a Ligii Naţiunilor, care nu s-au calificat deja la EURO 2020 prin intermediul preliminariilor, merg în play-off-ul Ligii Naţiunilor (martie 2020).