CM 2018, Argentina - Islanda: Finalista din 2014 nu are o misiune usoara in faza grupelor

Nu mai putin de patru partide au loc sambata, 16 iunie, a treia zi a Campionatului Mondial, cea mai interesanta disputandu-se intre Argentina si Islanda. Partida va incepe la ora 16:00, transmisa fiind de TVR 1. Cele doua formatii se afla in grupa cu Nigeria si Croatia.

Argentina

A avut destule emotii in preliminariile CM din America de Sud, inaintea ultimei etape aflandu-se in afara locurilor care se califica direct. Pana la urma, totul a decurs cu bine pentru “pume”, care au incheiat pe locul al treilea, vedeta Leo Messi marcand de 7 ori. Un hat-trick a marcat Messi in amicalul din 30 mai, castigat cu 4-0 in fata lui Haiti. Argentina se afla la editia cu numarul 17 a Campionatului Mondial, devenind campioana in 1978 si 1986. Din 77 partide, “pumele” au obtinut 42 victorii, 14 remize, suferind 21 infrangeri.

Din lotul lui Jorge Sampaoli marea absenta o reprezinta Mauro Icardi. Cinci meciuri amicale au disputat argentinienii de la finalul preliminariilor CM, nereusind sa impresioneze prea tare. “Pumele” au invins Rusia, Italia si Haiti, insa au fost invinse cu 2-4 de Nigeria si cu 1-6 de Spania, rezultate destul de ingrijoratoare in perspectiva acestui Campionat Mondial.

Islanda

Se afla in premiera la un Campionat Mondial, aceasta tara minuscula “explodand” in preliminariile EURO 2016. Islandezii au confirmat mai apoi la turneul final, unde au ajuns pana in sferturi. Acestia au impresionat placut si in calificarile pentru CM 2018, cand au incheiat pe primul loc, in fata unor echipe precum Croatia, pe care o vor intalni din nou in faza grupelor, Ucraina, chiar si

Turcia.

Vedeta nationalei Islandei, Gylfi Sigurdsson, care joaca in Premier League, la Everton, nu a mai intrat pe teren din luna mai, din cauza unei accidentari, insa pare sa fie apt pentru Campionatul Mondial. In acest an, Islanda a disputat doua amicale Non-FIFA, impotriva Indoneziei, castigandu-le pe ambele destul de clar, in meciurile amicale serioase pierzand insa cu Mexic, Peru si Norvegia, remizand impotriva Ghanei.

Cotele la pariuri

Evident, Argentina porneste favorita certa in aceasta partida, cota cea mai mare la victorie pentru “pume” gasind-o la casele de pariuri Betano si Netbet care le acorda cota 1.3, urmate indeaproape de Unibet, care prezinta cota 1.29. Cat despre Islanda, cea mai mare cota la victorie ii acorda Betfair (14.0). In cazul in care doresti sa mizezi pe faptul ca vor fi marcate cel mult doua goluri, cea mai mare cota pentru un astfel de pronostic o gasesti la Betano, Betfair si Unibet, toate cele 3 oferind 1.75, pe cand cota cea mai mare pentru minim 3 goluri o ofera Unibet (2.12).

Pronosticurile noastre pentru meciul dintre Argentina si Islanda

Experienta mai bogata a Argentinei la Campionatul Mondial, insa si lipsa de experienta a Islandei au constituit un factor important in oferirea acestor cote dezechilibrate de catre casele de pariuri. Noi nu vedem o partida atat de dezechilibrata, mai ales datorita faptului ca formatia sud-americana s-a calificat destul de greu la turneul final. Drept urmare, vom profita de linia de handicap mare in favoarea Argentinei pentru a pronostica faptul ca Islanda o va acoperi. “Pumele” au avut un start modest, chiar daca au castigat, in precedentele 5 Campionate Mondiale. De asemenea, opinam ca islandezii vor marca macar o data, facand asta in toate meciurile de la CE 2016.

Islanda – peste 0.5 goluri: 2.4 la Netbet

Islanda (+1.5): 1.85 la Unibet

Legalbet.ro (site licentiat ONJN, conform Deciziei nr. 1067/23.06.2016) incurajeaza parierea responsabila. Promovam parierea ca pe o activitate pur recreativa si nu ca pe o sursa de venit. Site-ul este strict interzis minorilor.