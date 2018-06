CM-2018: Rusii au inventat un dispozitiv propriu de facut galagie!

Daca in 2010, la Campionatul mondial de fotbal din Africa de Sud, tribunele au rasunat de zgomotul strident al vuvuzelelor, spre disperarea jucatorilor din teren, in Rusia s-a inventat un nou instrument de facut galagie: "lingurele victoriei".

Inaintea Campionatului mondial de fotbal, autoritatile ruse au interzis suporterilor sa ia cu ei in tribunele stadioanelor nu numai arme, petarde sau alcool. Pe "lista neagra" au intrat, de asemenea, dronele, umbrele mai lungi de 25 de centimetri si selfie stick-uri, care ar putea rani pe cineva in timpul unor eventuale incaierari. In schimb, spectatorii au voie cu tot felul de trompete si goarne, dar nu cu vuvuzele.

In aceste conditii, s-au inventat "lingurele victoriei". Un dispozitiv inspirat de castanietele spaniole si la care au lucrat ingineri ai unui cunocut birou de constructii din Rusia.

Rezultatul a fost un fel de instrument muzical, cu specific rusesc. De precizat ca proiectul a fost sustinut de insuri presedintele Rusiei, Vladimir Putin.