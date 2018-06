Cupa Mondiala 2018: Danny Rose isi aduce familia in Rusia!

Aparatorul nationalei de fotbal a Marii Britanii, Danny Rose, a anuntat, initial, ca refuza categoric sa isi ia familia la Cupa Mondiala din Rusia, de teama unor atacuri. Intre timp insa, se pare ca s-a razgandit, scrie The Guardian.

Potrivit ziarului citat, Rose este placut impresionat de atmosfera care domina campionatul mondial de fotbal, iar reactia suporterilor din Volgograd si Nijini Novgorod la victoriile echipei Angliei l-a determinat sa-si schimbe oarecum parerea.

"Vreau sa intru pe teren si da, nu sunt impotriva aducerii familiei mele in Rusia", a spus Rose pentru un post de radio britaic.

"Dar haideti, pentru inceput, sa speram ca vom invinge joi, dupa care vom castiga in meciul urmator si mai stam de vorba", s-a grabit sa mentioneze fotbalistul britanic.

Fotbalistul a povestit cum traieste echita Angliei in Rusia. "Am avut asa numitele zile de familie, cand am avut liber si familiile jucatorilor i-au putut vizita la hotel. Unii au venit aici fara familii si aproape ca nu am avut ce face, a fost ceva cam complicat. Dar am trei saptamani in care pot sa ma dedic complet echipei si scopului nostru", a subliniat Rose.