Cupa Mondiala 2018. Germania - Suedia 2-1. GOL FABULOS marcat de Kroos în prelungiri!

Campioana mondială en titre, Germania, a învins dramatic formaţia Suediei cu scorul de 2-1 (0-1), sâmbătă seara, pe Stadionul Fişt din Soci, în Grupa F a Cupei Mondiale de fotbal din Rusia.



Nationalmannschaft s-a salvat in extremis, marcând golul victoriei în prelungiri, prin Toni Kroos (90+5), după ce a fost condusă la pauză prin golul lui Ola Toivonen (32), iar Marco Reus (48) a egalat.



Germania, care venea după un eşec surprinzător cu Mexicul (0-1), a dominat partida din start, având o posesie a mingii covârşitoare, dar fără a crea pericol în mod deosebit la poarta lui Olsen. Scandinavii au avut primii o ocazie mare de gol, dar Neuer a salvat în faţa lui Berg (13).



Echipa lui Loew a continuat să plimbe mingea în jurul careului suedez, în căutarea unei breşe, dar nordicii au dat lovitura pe contraatac, prin Toivonen (32), care a reuşit un lob de efect peste Neuer, după o greşeală a lui Kroos în propria jumătate.



''Die Mannschaft'' a avut o oportunitate notabilă prin Gundogan (39), al cărui şut a fost respins de Olsen.



Scandinavii se puteau desprinde, dar Claesson (44) a pierdut mingea într-o situaţie foarte favorabilă.



Până la pauză, campioana a mai avut un şut al lui Boateng (45), la colţul scurt, dar pe lângă poartă, în timp ce Neuer (45+2) a respins o lovitură de cap a lui Berg, la poarta cealaltă.



Germania a început în forţă repriza secundă şi Reus a reluat în plasă din 7 metri, la centrarea lui Werner şi devierea lui Gomez. Atacurile campionilor au venit în valuri, dar mingea trimisă de Kroos (49) a fost deviată în corner, Hector (56) a avut un şut nereuşit, după o acţiune a lui Werner, iar Reus a ratat o reluare spectaculoasă cu călcâiul la centrarea lui Kimmich (61).



La una dintre puţinele acţiuni ale scandinavilor, Forsberg l-a testat pe Neuer cu un şut din marginea careului (76). Werner a mai avut şi el o reluare, peste poartă (81).



Meciul a căpătat accente şi mai mari de dramatism după ce Germania a rămas în zece oameni, Boateng fiind eliminat pentru al doilea cartonaş galben (82). Neuer a respins cu dificultate o minge din faţa lui Guidetti (83) la o fază care putea fi fatală.



Germania s-a aruncat în atac cu ultimele forţe, dar Olsen a respins incredibil de sub transversală mingea trimisă cu capul de Gomez (88), Brandt a şutat în bară de la 18 metri (90+2), golul izbăvitor venit în min. 90+5, când Kroos a şutat, la colţul lung, după o minge aşezată de Reus, la o lovitură liberă.



Germania este favorită la calificare acum, dar trebuie să învingă în ultimul meci Coreea de Sud. Mexicul are nevoie de un singur punct pentru a câştiga grupa, dar nu e sigură de calificarea în optimi.



Nationalmannschaft are de respectat şi un blazon care spune că nu a părăsit Cupa Mondială după faza grupelor în ultimii 80 de ani. Din 1938, Germania a trecut de fiecare dată de grupe la Cupa Mondială, excepţie făcând ediţia din 1950, când nu a participat, fiind interzisă după al Doilea Război Mondial.



În precedentele sale şapte partide, Germania nu obţinuse decât o singură victorie, 2-1 în amicalul cu Arabia Saudită.



Ultima victorie a scandinavilor în faţa Germaniei datează din aprilie 1978 (3-1 la Stockholm).



Ultimele meciuri din grupă vor avea loc pe 27 iunie, Coreea de Sud - Germania, la Kazan (Kazan Arena), şi Mexic - Suedia, la Ekaterinburg (Ekaterinburg Arena).



Germania - Suedia 2-1 (0-1)

Au marcat: Marco Reus (48), Toni Kroos (90+5), respectiv Ola Toivonen (32).

Soci, Stadionul Fişt: 45.000 spectatori

Cupa Mondială FIFA 2018, Grupa F



Au evoluat echipele:

Germania: 1. Manuel Neuer (căpitan) - 18. Joshua Kimmich, 16. Antonio Ruediger, 17. Jerome Boateng, 3. Jonas Hector (20. Julian Brandt, 87) - 19. Sebastian Rudy (21. Ilkay Gundogan, 31), 8. Toni Kroos - 13. Thomas Muller, 7. Julian Draxler (23. Mario Gomez, 46), 11. Marco Reus - 9. Timo Werner. Selecţioner: Joachim Loew.

Rezerve neutilizate: 12. Kevin Trapp, 22. Marc-Andre ter Stegen - 2. Marvin Plattenhardt, 4. Matthias Ginter, 15. Niklas Suele, 5. Mats Hummels, 6. Sami Khedira, 14. Leon Goretzka, 10. Mesut Ozil.



Suedia: 1. Robin Olsen - 2. Mikael Lustig, 3. Victor Lindeloff Nilsson, 4. Andreas Granqvist (căpitan), 6. Ludwig Augustinsson - 17. Viktor Claesson (21. Jimmy Durmaz, 74), 7. Sebastian Larsson, 8. Albin Ekdal, 10. Emil Forsberg - 9. Marcus Berg (22. Isaac Kiese Thelin, 90), 20. Ola Toivonen (11. John Guidetti, 78). Selecţioner: Janne Andersson.

Rezerve neutilizate: 12. Karl-Johan Johnsson, 23. Kristoffer Nordfeldt - 18. Pontus Jansson, 5. Martin Olsson, 14. Filip Helander, 16. Emil Krafth, 13. Gustav Svensson, 15. Oscar Hiljemark, 19. Marcus Rohden.



Arbitru: Szymon Marciniak; arbitri asistenţi: Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (toţi din Polonia); arbitru de rezervă: Ryuji Sato (Japonia); arbitru asistent de rezervă: Toru Sagara (Japonia)

Arbitru video: Clement Turpin (Franţa); Cyril Gringore (Franţa), Pawel Gil (Polonia), Paolo Valeri (Italia)

Cartonaşe galbene: Ekdal (52), Boateng (71, 82), Larsson (90+7).

Cartonaş roşu: Boateng (82).AGERPRES