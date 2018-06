Cupa Mondiala 2018: Kolarov şi Matic renunta la naţionala Serbiei?

Căpitanul Aleksandar Kolarov şi mijlocaşul Nemanja Matic cochetează cu gândul retragerii de la naţionala Serbiei, după eşecul cu Brazilia de miercuri (0-2), sinonim cu eliminarea de la Cupa Mondială din Rusia.

''Voi vorbi cu cei de la federaţia de fotbal să vedem dacă mă văd în continuare la echipa naţională, a declarat Kolarov (AS Roma), 32 ani, pentru ziarul Blic. Dacă nu mai pot ajuta naţionala, atunci nu voi fi egoist. Va fi dificil pentru mine, dar voi sta deoparte''.

Matic, care a jucat peste 60 de meciuri în acest sezon cu Manchester United şi Serbia, îşi doreşte cel mai mult o vacanţă: ''În primul rând am nevoie de odihnă. Sunt stors, atât emoţional cât şi fizic. Vom vedea. Dacă simt că nu pot da maximul, atunci voi renunţa''. Jucătorul lui United va împlini 30 ani pe 1 august.

Serbia avea nevoie de o victorie contra Braziliei în grupa E pentru a se califica în optimi, dar cvintupla campioană mondială s-a impus până la urmă cu 2-0, prin golurile lui Paulinho şi Thiago Silva.

Selecţionerul Mladen Krstajic şi-a felicitat jucătorii pentru dăruirea lor şi spiritul de luptă: ''Am încercat să câştigăm împotriva unei puteri a fotbalului modern şi am eşuat de puţin. Îmi felicit jucătorii pentru eforturile lor curajoase. Jucătorii au dat totul. Am venit la Cupa Mondială să ne arătăm adevăratele noastre culori după 8 ani de absenţă de la turneele majore. Putem fi foarte satisfăcuţi de performanţa noastră''.

După ce a învins Costa Rica (1-0), în primul meci, Serbia a pierdut apoi la Elveţia (1-2) şi Brazilia. Serbia este una din adversarele României în Liga Naţiunilor. AGERPRES