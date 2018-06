Cupa mondiala 2018: Matematicienii au stabilit invingatorii!

pixabay

Un grup de oameni de stiinta din Germania si Belgia au stabilit, cu ajutorul matematicii, cine va castiga anul acesta Cupa mondiala la fotbal, importanta competitie FIFA gazduita de Rusia. Matematicienii au analizat 100.000 de scenarii ale evolutiei evenimentelor, tinand cont, printre altle, de PIB-ul tarilor participante, varsta fotbalistilor si de ratingul echipelor.

Pentru a calcula eventualitatea victoriei fiecareia dintre cele 32 de nationale prezente in Rusia, oamenii de stiinta au folosit metoda clasamentului si algoritmul random forest, unde fiecare "copac" reprezinta o varianta de derulare a evenimentelor, "frunzele" - evenimentele in sine, iar "ramurile" - conditiile.

Cercetatorii au studiat peste 100.000 de astfeld e scenarii, luand in calcul, alturi de criteriile mentionate mai sus, inclusiv numarul jucatorilor care evolueaza in Liga campionilor.

Efectuand ecuatiile care au reiesit, oamenii de stiinta au ajuns la concluzia ca favoritul Cupei mondiale 2018 trebuie considerata Spania, sanse de victorie ale tarii fiind de 17,8%. Ea este urmata de Germania, cu 17,1% si Brazilia, cu 12,3%.

In opinia expertilor, exista o mare posibilitate ca Germania sa intanieasca, in optimi un adversar puternic,de aceea indicele ei este mai mic decat al spaniolilor. Intrarea in sferturi sporeste considerabil sansele nemtilor.

In ceea ce priveste nationala tarii gazda, Rusia, perspectivele ei sunt deosebit de modeste: doar 0,1%.